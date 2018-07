​Barcelona s'ofereix com a «port segur» per evitar més morts al Mediterrani

"No hem rescatat 60 persones, n'hem deixat morir 340 i més que moriran en els pròxims dies", adverteix Oscar Camps (Open Arms)

Bona part dels immigrants són homes, però també hi ha alguna família i menors que han arribat sols

Arriben per fi al port de Barcelona cantant i ballant. Podrien estar morts, però estan vius. Aquestes són la Mar Mediterrània i l’Europa que volem, les que celebren i protegeixen la vida. Gràcies @openarms_fund #safepassageBCN #BCNciutatRefugi pic.twitter.com/j9RPIrkEuv — Ada Colau (@AdaColau) 4 de juliol de 2018

"El que rescatem són vides en perill, no migrants en perill", defensa Camps, i espera tornar a salpar l'abans possible

Una entitat acusada d'afavorir la immigració il·legal Les operacions de rescat de Proactiva Open Arms al Mediterrani estan en el punt de mira. El fundador, Oscar Camps, ha recordat l'embat judicial que enfronten a Itàlia, on acusen l'ONG de ser un grup delictiu per suposadament afavorir la immigració il·legal, cosa a l'entitat consideren que no té fonament. Camps també ha destacat que gasten molt temps en defensar-se de les acusacions "infundades" de partits amb discursos extremistes. No obstant això, ha ressaltat que no tothom a Itàlia pensa igual que el govern, i comencen a notar certes tensions en àmbits com la guàrdia de costes. La seva voluntat és insistir per "fracturar" aquest discurs.

Barcelona s'ha convertit des d'aquest dimecres en una ciutat d'acollida també per als immigrants rescatats al bell mig del Mediterrani quan intenten arribar a Europa. Al port de la capital catalana n'han desembarcat 60 que l'ONG Proactiva Open Arms va rescatar el cap de setmana a 33 milles nàutiques de la costa de Líbia. El fundador de l'entitat catalana, Oscar Camps, ha advertit que en moren molts més davant la inacció dels estats europeus com Itàlia i Malta, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no es conforma a rebre només 60 migrants després de tres anys d'haver-se ofert com a ciutat refugi . "El dispositiu s'ha de quedar i ser permanent", ha exigit.El nou govern espanyol de Pedro Sánchez va autoritzar l'arribada dels 60 migrants al port barceloní, on han entrat passades les 10.30 h del matí després de quatre dies de travessa pel Mediterrani, però el desembarcament s'ha allargat més de tres hores i mitja. L'Ajuntament ha organitzat a la tarda una doble rebuda a Open Arms al Museu Marítim, primer una roda de premsa i després un acte ciutadà. Ha volgut agrair la seva tasca i tornar a oferir Barcelona com a "port segur", però la ciutat ja fa temps que actua amb els que hi acudeixen en bus procedents del sud d'Espanya. El consistori i la Creu Roja han atès 660 persones els últims 20 dies que havien arribat amb pastera a les costes andaluses.Per a Camps, el dia ha estat agredolç. El seu equip ha acabat cantant la cançó antifeixista Bella ciao a la recepció, però no amaguen la tristesa. "No hem rescatat 60 persones, n'hem deixat morir 340 i més que moriran en els pròxims dies", ha lamentat, i ha criticat que els països europeus actuen "com porters de discoteca", però aquesta vegada els han fet més cas. "Potser dur quatre europarlamentaris ha permès rescatar 60 persones i que no estiguem a la presó", ha indicat, tenint en compte que els acompanyaven quatre diputats del Parlament europeu que han participat com a observadors en la darrera missió de l'entitat, que és la que fa 46."Són símbol màxim de l'esperança", ha defensat Colau referint-se a Open Arms, després que al vaixell de l'ONG l'hagin rebutjat en dos països, Itàlia i Malta. Ha ressaltat que es va "anys tard" i quan sobre l'esquena d'Europa ja pesen milers morts al Mediterrani, però creu que amb voluntat política els estats podrien evitar que n'hi hagi més. Per visualitzar que els estats poden si pot Open Arms, i a menys d'un any de les eleccions municipals, Colau ha tirat del lema "sí que es pot" que va popularitzar la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) quan ella la liderava i que l'espai polític dels comuns utilitza sovint. "Sí que es pot, sí que es pot salvar vides", ha asseverat.L'arribada dels migrants s'ha fet visible a la ciutat amb una pancarta al balcó de l'Ajuntament amb el lema "Barcelona, port segur", i amb una gran armilla d'Open Arms que dos activistes de l'entitat han penjat a l'estàtua de Colom. El focus, però, ha estat al port. El vaixell ha arribat escortat per la Guàrdia Civil i ha amarrat a la terminal C del Moll Adossat, destinat als creuers. De fet, no gaire lluny d'on han desembarcat els nouvinguts feia escala el creuer MSC Fantasia, que transportava centenars de turistes. Havia arribat de Palma de Mallorca i ha continuat cap a Ajaccio (Còrsega).El dispositiu per atendre els nouvinguts, que ha comptat amb la col·laboració decisiva de la Creu Roja, s'ha allargat més del previst. Un dels motius ha estat que molts només saben àrab i ha calgut reclutar més traductors. No hi ha una xifra unànime sobre la composició del grup de 60 immigrants. Segons la Creu Roja, són 51 homes, cinc dones i quatre menors de 14 nacionalitats diferents, però el Departament d'Afers Socials de la Generalitat matisa aquestes dades. Una de les dificultats que explicaria la disparitat de xifres és el fet que no s'ha pogut comprovar que tots els menors ho siguin malgrat que ho hagin declarat.Al Govern els consta 49 homes, sis menors i cinc dones. Entre ells concreten que hi ha cinc menors no acompanyats; una família amb un pare, una mare i un nen, i una altra d'una dona amb una jove a càrrec seu que semblaria que té alguna discapacitat. Els homes han estat traslladats a la Residència Joaquim Blume d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). Els menors no acompanyats han quedat a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) de la Generalitat, i les dones soles i les famílies estan en centres de Barcelona i Manresa.Els immigrants han arribat en bon estat de salut i amb "serenitat", segons ha ressaltat el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist. Hi ha contribuït el treball d'aquests dies de l'equip d'Open Arms. La directora de Sanitat de la delegació del govern espanyol, Carmen Aramburu, ha concretat a la rebuda d'Open Arms que 11 persones han estat identificades amb algun problema sanitari, però totes han estat donades d'alta in situ, excepte una que ha quedat ingressada per indicació de l'equip psicosocial. Tant ella com Colau i el secretari de migracions, Oriol Amorós, ha subratllat el bon funcionament del dispositiu. "Ha estat un èxit d'operació", ha dit Aramburu.Del moment de l'arribada n'han transcendit pocs detalls, i és que gairebé tots els periodistes ho han hagut de seguir a ple sol i des de la distància, cosa que han decidit les administracions per preservar la intimitat dels migrants. Colau sí que ha estat a la terminal del Port, i ha piulat: "Arriben per fi al port de Barcelona cantant i ballant". El més petit del vaixell, de nou anys, ha estat el centre d'atenció mentre es desenvolupava la primera acollida, deixant "l'anècdota simpàtica" de la jornada i que ha revelat Morist. No ha parat de jugar amb els voluntaris i la psicòloga, mentre confessava com li agrada el futbol i que havia vingut a Barcelona on hi ha el Barça. "Ha tret l'estrès jugant", ha relatat.Als migrants ha calgut tranquil·litzar-los i garantir-los que no anaven a desembarcar amb una ordre d'expulsió com passa quan arriben en pastera a les costes espanyoles. En principi tindran un permís d'estada temporal de 30 dies, però es podria allargar fins als 45. L'objectiu és tenir prou temps per entrevistar-los i veure si poden demanar asil a Espanya. Molts podrien tenir aquest dret perquè venen de països amb conflictes armats oberts. Els que ho vulguin tindran un any i mig de marge per regularitzar la seva situació, però no està clar que així sigui, ja que potser tenen família en altres països europeus i volen estar amb ells.A l'acte d'agraïment a Open Arms havia de participar-hi el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, que ha acudit a una de les marxes per rebre els presos polítics després del seu acostament a presons catalanes . Finalment en el seu lloc ha assistit Amorós, el qual ha manifestat que "Catalunya vol ser país d'acollida". Ha indicat que no els fa por els immigrants, sinó que "Europa deixi de ser bressol dels drets humans". Ha agregat que "no hi ha un problema d'arribades massives", però sí d'increment de les arribades de persones vulnerables, com ara les que busquen refugi, demandants d'asil i menors no acompanyats.L'arribada de pasteres a les costes espanyoles s'ha disparat enguany, segons la Creu Roja. Entre el gener i el juny ha atès 16.451 immigrants que han intentat accedir al país amb aquestes embarcacions, 4.867 dels quals només aquest juny. En tot l'any passat van ser prop de 25.000, i en deu anys han passat per les seves mans un total de 175.000 immigrants que han acudit per trobar una vida millor a Europa. A aquestes xifres caldria afegir les de la resta del Mediterrani. A l'equip d'Open Arms volen tornar a posar-se en marxa l'abans possible per seguir salvant vides. "El que rescatem són vides en perill, no migrants en perill", ha remarcat Camps.

