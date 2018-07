Colau reclama que l'acollida d'immigrants sigui permanent: «Sí que es pot salvar vides»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha encapçalat la rebuda a l'ONG catalana Open Arms, després que hagin desembarcat a la ciutat 60 immigrants que l'entitat va rescatar a 33 milles nàutica de Líbia. Colau ha reclamat que el dispositiu d'acollida que s'ha organitzat per als 60 nouvinguts sigui "permanent", i ha ressaltat: "Sí que es pot, sí que es pot salvar vides". Per a l'alcaldessa, és qüestió de voluntat política, i ha reclamat una revisió de la llei d'estrangeria perquè s'atorguin permisos de treball i residència. Els 60 immigrants han entrat al port passades les 10.30 h del matí, però el desembarcament no ha finalitzat fins després de les 14.00 h . Segons la Creu Roja, han arribat en bon estat de salut i cap ha hagut de ser hospitalitzat. Dels immigrants, els 50 homes aniran a parar a la residència Blume d'Esplugues. Entre els 10 restants, hi ha tres menors no acompanyats que han quedat a càrrec de la Generalitat, i cinc dones i dos menors que es repartiran en centres entre Barcelona i Manresa. D'entrada rebran un permís temporal d'estada de 30 dies.El responsable d'Open Arms, Oscar Camps, s'ha mostrat content, però trist alhora després que dos països europeus, Itàlia i Malta, els hagin tancat la porta i hagin hagut d'acudir a Barcelona per desembarcar els immigrants. "No hem rescatat 60 persones, n'hem deixat morir 340 i més que moriran en els pròxims dies", ha lamentat, i ha criticat que els països europeus actuen "com porters de discoteca", però aquesta vegada han fet més cas a Open Arms. "Potser dur quatre europarlamentaris ha permès rescatar 60 persones i que no estiguem a la presó", ha indicat, tenint en compte que els acompanyaven quatre diputats del Parlament europeu.Des del Govern, estava previst l'assistència del conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, però finalment ho ha fet el secretari de migracions, Oriol Amorós, el qual ha manifestat que "Catalunya vol ser país d'acollida". Amorós ha indicat que no els fa por els immigrants, sinó que "Europa deixi de ser bressol dels drets humans". Ha agregat que "no hi ha un problema d'arribades massives", però sí d'increment de les arribades de persones vulnerables, com ara les que busquen refugi, demandants d'asil i menors no acompanyats.Des del govern espanyol, la directora de Sanitat de la delegació d'aquest executiu a Catalunya, Carmen Aramburu, ha ressaltat, com la resta d'administracions, la bona coordinació entre elles. La intervenció d'Amorós s'ha vist interrompuda per l'intent d'una persona d'entrar a la roda de premsa sense autorització. També hi han participat els quatre eurodiputats que han arribat en l'Astral, el veler que ha acompanyat l'Open Arms: Miguel Urbán (Podem), Ana Miranda (BNG), Eleonora Forenza (Rifondazione Comunista-Potere al Popolo) i Javi López (PSC).

