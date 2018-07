Els treballadors públics cobraran el 100% del sou durant una baixa mèdica des del primer dia

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha anunciat l’eliminació del descompte a la nòmina de treballadors públics per baixes mèdiques, una reducció salarial introduïda el 2012 pel govern de Mariano Rajoy.Durant la seva compareixença davant la Comissió de Política Territorial i Funció Pública del Congrés, a la qual ha assistit per exposar les línies generals de la política del seu departament, ha assenyalat que el govern espanyol restablirà “immediatament” el “dret ple al 100% des del primer dia d’incapacitat temporal”.En aquest sentit, la ministra ha expressat la seva intenció de poder arribar a un acord amb les organitzacions sindicals de la Funció Pública en dues setmanes per poder entregar-los “un document consensuat” a la reunió que mantindran el pròxim 16 de juliol i implementar aquesta mesura “sense més retard”.Per això, ha dit qu eha donat ja “les instruccions oportunes” al director general de la Funció Pública per convocar els representants del treballadors i negociar aquesta mesura.

