Detingudes dues persones per agredir policies en un control d'alcoholèmia a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell ha detingut aquest dimecres de matinada dues persones després de detectar un vehicle que conduïa multiplicant per cinc la taxa màxima d'alcoholèmia permesa, a gran velocitat i contra direcció per l'Eix Macià de la ciutat. Els detinguts són els dos acompanyants del conductor, que van agredir els agents.Els fets van passar a les 00:50 hores a l'alçada del número 65 de l¡avinguda Francesc Macià, quan una unitat policial va aturar un turisme que anava circulant en direcció prohibida, a gran velocitat i fent virolles. Es va fer la prova d'alcoholèmia al conductor, un home de 40 anys, que va donar positiu amb un resultat de 1,18 mg/l, quan la taxa màxima permesa genèrica és de 0,25 mg/l.Prèviament a la realització de la prova van ser detinguts els dos acompanyants que anaven en el vehicle, un home i una dona, de 22 i 26 anys, respectivament, per agredir als agents que estaven actuant. Es van fer les diligències judicials per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i s’immobilitzà el vehicle.

