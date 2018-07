Torra es reunirà amb la primera ministra d'Escòcia l'11 de juliol a Edimburg

El president de la Generalitat, Quim Torra, es reunirà el proper 11 de juliol amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, a Edimburg, segons ha pogut confirmar l'ACN. Els dos líders independentistes mantindran una trobada de treball a Bute House, la residència oficial de la primera ministra escocesa, coincidint amb un viatge de dos dies a Escòcia del president de la Generalitat.La reunió entre Torra i Sturgeon serà la primera entre el govern català i l'escocès des de la celebració del referèndum d'independència del 2014 a Edimburg i de l'1-O a Catalunya. De fet, els contactes entre les dues administracions havien estat més aviat escassos durant els dos processos, especialment per les pressions d'Espanya a Edimburg perquè no es fessin comparacions entre Catalunya i Escòcia. Durant el viatge, Torra també mantindrà una reunió amb l'exconsellera Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, segona ha indicat ell mateix, que preveu una roda de premsa conjunta amb tots tres.Durant la campanya pel referèndum escocès, el govern de l'aleshores primer ministre Alex Salmond va voler distanciar-se de la situació catalana, assegurant que els dos casos no eren "comparables". El govern espanyol, sobretot a través del ministeri d'Afers Estrangers dirigit per José Manuel García-Margallo, va advertir Escòcia que podria vetar-la a la UE si s'acostava massa als independentistes catalans.Després de perdre el referèndum, Salmond va dimitir i va donar pas a la seva número dos, Nicola Sturgeon, que al capdavant del govern ha defensat el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Tot i que ha indicat que el govern d'Escòcia sempre serà neutral respecte al debat independentista català, Sturgeon ha posat el referèndum del 2014 com a "exemple" de com resoldre la crisi per mitjans democràtics en diverses ocasions.Així mateix, Edimburg també ha criticat fermament l'actitud de l'Estat arran de l'1-O i els processos judicials contra els líders polítics. "El poble de Catalunya ha de poder decidir el seu futur", va assegurar l'executiu escocès arran de la declaració d'independència del 27-O. Salmond també s'ha mostrat més proper als independentistes catalans i crític amb Espanya des que no ostenta cap càrrec de govern.L'última reunió oficial entre el Govern i l'executiu escocès va ser la trobada entre l'aleshores vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira i el que era primer ministre d'Escòcia, Alex Salmond, el desembre del 2008 a Barcelona.Salmond, ja com a exprimer ministre, es va trobar amb el llavors president Carles Puigdemont a Londres el maig del 2016. El líder escocès també va entrevistar Puigdemont el novembre de l'any passat, quan ja vivia a Bèlgica, per Russia Today.El mes d'abril passat, l'expresident Artur Mas es va reunir amb la primera ministra Nicola Sturgeon a Edimburg.El delegat del Govern a Londres, Sergi Marcén, que serà restituït en el càrrec en les properes jornades, es va reunir amb Nicola Sturgeon en un congrés del seu partit el mes d'octubre passat. Llavors, el Partit Nacional Escocès va aprovar una moció demanant respecte pel resultat de l'1-O.

