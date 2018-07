Cunillera, sobre els presos: «Tenim un respecte escrupolós per la separació de poders»

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat que el govern de Pedro Sánchez ha complert "amb la llei i amb la seva obligació" pel que fa al trasllat dels presos polítics a presons catalanes. La representant de l'Estat ha afegit que està "absolutament convençuda" que l'administració de la Generalitat "farà el mateix amb la gestió penitenciària dels presos a Catalunya".Cunillera ha rebutjat parlar d'alliberament dels presos polítics dient que "nosaltres tenim un estricte compliment amb les lleis i un respecte escrupolós per la separació de poders". En aquest sentit, ha etzibat que "en allò que sigui competència d'altres administracions nosaltres no ens hi comprometrem, nosaltres ho fem amb el que és la nostra competència".Cal recordar que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja són a Lledoners. Els presos polítics han abandonat aquest matí la presó de Zuera, a Saragossa, on han passat la nit, i ara ja es troben a la presó del Bages, on han arribat en dos vehicles dels Mossos sense logotip, custodiades per dos cotxes més.La delegada també ha recordat que la setmana que ve tindrà lloc l'esperada reunió entre Pedro Sánchez, president del govern espanyol, i Quim Torra, president de la Generalitat. Sobre això, ha destacat que "és un moment molt important" i que arriba "amb la millor de les voluntats per part de Sánchez" on el diàleg i la recerca d'acords seran els pals de paller. Per Cunillera el més important és "que seguin" i considera que "no s'ha de buscar els àmbits de confrontació, hem de buscar els d'entesa". A més, ha etzibat que "no ens convencerem els uns als altres però hem de buscar els àmbits d'acord".Cunillera destaca que "vivim un moment políticament molt interessant, no tenim temps físicament però en canvi tenim una expectativa que hi hagi un temps nou, una proposta nova i hem de fer un esforç per buscar aquests espais de convivència, tolerància i parlar entre nosaltres".Per la delegada, la col·laboració amb la resta d'administracions serà clau per "ser capaços de trobar la solució a problemes que estan enquistats de fa molts anys".Aquest matí ha arribat al Port de Barcelona el vaixell d'Open Arms amb 60 persones a bord . Cunillera ha afirmat que el dispositiu s'està produint amb normalitat i ha recordat que l'Estat ha posat un lloc de comandament "per fer les dues coses més importants, sanitat i la identificació de les 60 persones". Un cop fetes aquestes dues accions, ha recordat que serà la Generalitat qui es fa càrrec de buscar l'allotjament.Cunillera ha dit que les persones refugiades "venen ferides del cor però també de l'ànima" i es mereixen "el respecte com a éssers humans que no han tingut durat molt de temps".La delegada del govern espanyol ha participat aquest migdia en la presa de possessió de Joan Sabaté com a nou subdelegat a Tarragona. L'exalcalde de Tortosa ja exerceix oficialment com a nou representant governamental.

