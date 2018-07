Viquipèdia tanca (però només per unes hores)

La Viquipèdia en català i castellà ha tancat la seva pàgina web per protestar contra una nova normativa europea sobre drets d'autor. La versió d'aquesta enciclopèdia en línia impedeix l'accés als seus continguts des d'aquest dimecres i fins al dijous dia 5 de juliol com a queixa per una proposta de directiva europea que reforma els drets d'autor a Internet.Segons la plataforma col·laborativa de continguts lliures, la reforma de la normativa europea amenaça "la llibertat en línia i imposaria nous filtres, barreres i restriccions per accedir a la web". Els promotors de la Viquipèdia demanen als eurodiputats que votin en contra de la nova normativa al Parlament Europeu aquest dijous.El comunicat que apareix a la Viquipèdia quan s'intenta accedir a qualsevol informació explica que, si s'aprova la llei "en la seva versió actual", compartir una notícia a les xarxes socials o accedir-hi a través d'un motor de recerca seria "més complicat". "La mateixa Viquipèdia estaria en risc", afirma.El comunicat assegura que la proposta de normativa europea ha estat rebutjada per una carta signada per 70 personalitats del món de la tecnologia, entre les quals hi ha el creador de la web, Tim Berners-Lee, 169 acadèmics i professors, 145 organitzacions que treballen en drets humans, la llibertat d'expressió, la recerca científica i la indústria de la tecnologia, així com la Fundació Wikimedia.El Parlament Europeu ha de decidir aquest dijous si inicia negociacions amb la institució co-legisladora europea que representa als estats membre, el Consell de la UE, per tirar endavant la proposta. Segons l'Eurocambra, el text vol garantir que els artistes i els editors de notícies no siguin "privats de remuneració equitativa pel seu treball" per culpa de "les estratègies que es basen en compartir plataformes i agregats de notícies".Per exemple, la reforma pretén que les plataformes d'ús compartit o bé paguin drets d'autor a aquells que hi pengin continguts o garanteixin que es bloqueja els continguts amb drets d'autor si la plataforma no paga. Tanmateix, segons el comunicat del Parlament Europeu, el text especifica que les enciclopèdies en línia no lucratives, com la Viquipèdia, en quedaran excloses.

