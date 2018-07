Viquipèdia en castellà tanca (però només per unes hores)

Segons la plataforma col·laborativa de continguts lliures, la reforma de la normativa europea amenaça "la llibertat en línia i imposaria nous filtres, barreres i restriccions per accedir a la web". El comunicat que apareix a la Viquipèdia en espanyol quan s'intenta accedir a qualsevol informació explica que, si s'aprova la llei "en la seva versió actual", compartir una notícia a les xarxes socials o accedir-hi a través d'un motor de recerca seria "més complicat". "La mateixa Wikipedia estaria en risc", afirma.El Parlament Europeu ha de decidir aquest dijous si inicia negociacions amb la institució co-legisladora europea que representa als estats membre, el Consell de la UE, per tirar endavant la proposta. Segons l'Eurocambra, el text vol garantir que els artistes i els editors de notícies no siguin "privats de remuneració equitativa pel seu treball" per culpa de "les estratègies que es basen en compartir plataformes i agregats de notícies". Per exemple, la reforma pretén que les plataformes d'ús compartit o bé paguin drets d'autor a aquells que hi pengin continguts o garanteixin que es bloqueja els continguts amb drets d'autor si la plataforma no paga. Tanmateix, segons el comunicat del Parlament Europeu, el text especifica que les enciclopèdies en línia no lucratives, com la Wikipedia, en quedaran excloses.