Arriba la primera onada de calor de l'estiu

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat aquest dimecres de l'arribada d’una massa d’aire molt càlid que s’aproparà a Catalunya procedent del nord d’Àfrica i abraçarà bona part de la Península Ibèrica. A partir del proper dissabte s’iniciarà una progressiva pujada de la temperatura que tocarà sostre a mitjans de la setmana vinent.La temperatura prevista a uns 1500 metres d’altitud (850 hPa) per dimarts 10 i dimecres 11 de juliol a les 18 UTC (els dos dies que es preveuen més càlids). L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d’aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d’altres factors meteorològics, com per exemple, del règim de vents o la nuvolositat.L’augment de la temperatura s’iniciarà durant el cap de setmana, i tindrà el seu màxim dimarts i dimecres. La predicció indica que es pugui arribar a valors de temperatura màxima d’entre 35 i 40 ºC a l’interior, localment per sobre, i d’entre 30 i 35 ºC al litoral.Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir de dijous 12 s’iniciaria un descens i els valors de temperatura tornarien a apropar-se a la mitjana, tot i que encara estarien per sobre dels normals per l’època de l’any.

