L'ANC i Òmnium paguen la fiança del govern de Puigdemont

Dos dies per abonar 2,1 milions d'euros. Aquesta és la fiança en temps rècord que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va reclamar divendres als 14 processats per l'1-O -Carles Puigdemont i els que van ser els seus consellers- en concepte de responsabilitat civil per fer front al delicte de malversació. L'ANC i Òmnium han abonat ja aquesta quantitat recollida per la Caixa de Solidaritat, un gest que evitarà que els dirigents independentistes hagin de ser embargats.Les entitats independentistes han explicat que des de divendres passat, dia en què van fer la crida per omplir la caixa, i fins aquest dimecres al migdia s'han recollit 1.766.391 euros, xifra que ha permès fer front al pagament de la fiança. Les entitats segueixen fent una crida, però, a seguir fent aportacions de cara als "possibles embats judicials" que puguin venir en el futur. "La solidaritat i la persistència són la força del moviment", reivindiquen en un comunicat.A través de la Caixa de Solidaritat, l'ANC i Òmnium van fer front als 3,79 milions d'euros de multa que el Suprem i el Tribunal de Comptes va imposar als responsables del 9-N, entre ells l'expresident Artur Mas. La darrera fiança que es va pagar abans dels 2,1 milions abonats ara va ser la de 60.000 euros que Llarena va imposar a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per quedar en llibertat el passat mes de febrer. En total, durant l'any 2017 es van recaptar 5,8 milions . (5,6 provenien d'aportacions directes i 120.085 euros de vendes a tercers).Fonts de les entitats independentistes expliquen que el "grau de solidaritat" que estan trobant és "espectacular" i asseguren que la Caixa de Solidaritat servirà per pagar fiances de "totes les persones que es vegin afectades per la repressió" encara que no siguin responsables polítics.

