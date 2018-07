La fiscalia escocesa acusa Ponsatí de «conspiració i traïció» per executar l'euroordre

La fiscalia d'Escòcia, que actua en nom de l'Estat espanyol, acusarà l'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, de "conspiració per alterar la constitució amb mitjans criminals" i "traïció" per executar l'euroordre contra ella, segons han confirmat fonts de la defensa a l'ACN. Els dos crims són els que la 'Crown Office' escocesa considera equiparables al delicte espanyol de "rebel·lió", i els que defensarà durant el judici per l'extradició, que està previst que comenci el 30 de juliol.Aquest dijous, la defensa de Ponsatí i la fiscalia aniran als jutjats d'Edimburg per una última vista preliminar del cas. Segons han indicat des de la defensa, Ponsatí considera "surrealista" l'acusació de traïció i els seus advocats defensaran que no se l'ha d'extradir perquè la justícia espanyola "criminalitza les opinions i els vots dels diputats".La fiscalia escocesa va notificar dilluns als advocats de Ponsatí que utilitzaria els càrrecs de conspiració i traïció per intentar extradir l'exconsellera. Uns càrrecs que, segons indiquen des de la defensa, impliquen prevaricació, una desobediència constant i "imprudent" de les ordres judicials i una mobilització massiva de la ciutadania.La defensa de Ponsatí, liderada per l'advocat Aamer Anwar, assegura que si la primera ministra escocesa hagués organitzat un referèndum i el govern britànic hagués enviat 15.000 agents de policia per "atacar votants", hagués empresonat mig govern i forçat l'altre mig a l'exili, "hi hagués hagut una condemna global". I això, remarca, "és el que va passar a Catalunya".Segons els advocats, Ponsatí no ha de ser retornada a l'Estat espanyol perquè les autoritats judicials "criminalitzen les opinions i els vots dels diputats i els ministres en l'exercici del seu deure" i posen en perill "l'estat de dret". Per la defensa, la doble criminalitat "no es compleix" a Escòcia i equiparar la rebel·lió espanyola a la traïció o conspiració britàniques és "surrealista".D'acord amb la defensa, l'euroordre contra Ponsatí viola també el "principi de proporcionalitat" perquè l'exconsellera podria passar 33 anys a la presó si fos condemnada. Els advocats argumentaran que Ponsatí no va tenir cap rol en les "manifestacions espontànies" de l'1-O, que defensaran que van ser un exercici del dret a la lliure associació que no es pot considerar violència.

