Què és el primer que faran (i amb qui conviuran) els presos polítics a Lledoners?

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart -així com Turull, Rull i Forn quan siguin traslladats la setmana que ve- estaran en el mòdul 2 de la presó de Lledoners, considerat un recinte "social", i conviuran amb reclusos no conflictius, tal com ja va avançar NacióDigital . Els líders independentistes mantenen les mateixes condicions que tenien a Estremera i Soto del Real i, per tant, dormiran en cel·les individuals, segons ha explicat una funcionària del centre penitenciari.Els presos polítics passaran les primeres hores a Lledoners en el mòdul d'ingressos, on finalitzarà el trasllat i es formalitzarà la seva arribada a la presó catalana. Allà passaran un reconeixement mèdic, i rebran la visita de metges, psicòlegs i treballadors socials. També hi dinaran. Però no hi dormiran perquè, tal com ha detallat la mateixa funcionaria -que ha atès els mitjans de comunicació a les portes de la presó-, els líders sobiranistes ja passaran la primera nit en el mòdul 2. El procés d'ingrés i de registre serà més àgil que amb els nous presos, perquè Junqueras, Romeva i els Jordis ja vénen acreditats des de Madrid.

