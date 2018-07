​Troben un cadàver a la via del tren a Cambrils

Localitzen un cadàver a la via del tren a Cambrils, a la zona de la Llosa. El cos ha estat trobat aquest dimecres a primera hora del matí pel conductor d'un tren que circulava per aquesta via, de la línia R16 -que uneix Barcelona i l'Ebre.Segons Renfe, l'avís s'ha rebut a les 8.36 h. Un segon comboi ha confirmat l'existència del cadàver i immediatament la circulació ferroviària ha quedat interrompuda.Tot apunta que la víctima hauria pogut morir per atropellament i que es tracta d'una veïna de la zona, desapareguda des d'aquest dimarts a primera hora. Mossos i Policia Local l'havien estat buscant per l'entorn. De fet, la via es troba a escassos metres d'on residia l'àvia, amb principis d'Alzheimer.Malgrat que la família dona per fet que es tracta de la dona, des de Mossos encara s'estan portant a terme les gestions per tal de poder confirmar la identitat. El jutge ja ha ordenat l'aixecament del cadàver i, des de les onze del matí, la circulació en aquest punt entre Cambrils i Mont-roig del Camp ha quedat restablerta.L'incident s'ha produït en un punt on la via de tren és molt visible i de relatiu fàcil accés, en una zona a camp obert, just a l'accés a la urbanització de la Llosa, una zona força transitada i concorreguda. Mentre la circulació ferroviària ha estat interrompuda, diversos trens -tres de llarga distància i dos de regionals- han sofert retards d'entre 20 i 50 minuts.Tot i que encara no s'ha identificat el cadàver, familiars de la desapareguda s'han apropat aquest matí a la via del tren per presenciar la intervenció d'equips de Mossos d'Esquadra, Emergències i altres cossos de seguretat desplaçats al lloc. Les netes han explicat a l'ACN que l'àvia es va aixecar dimarts a les set del matí del llit i que no n'han sabut res més.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)