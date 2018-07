VÍDEO Dos activistes d'Open Arms posen a una armilla salvavides a l'estàtua de Colom

Els 60 immigrants de l'Open Arms (@openarms_fund) arriben a Barcelona escortats per la Guàrdia Civil i la Creu Roja. Darrere els segueix el veler Astral. https://t.co/v2RcI8itRr pic.twitter.com/42hJjiFWha — NacióDigital (@naciodigital) 4 de juliol de 2018

Prou excuses!

Davant el drama humanitari al Mediterrani mesures urgents.

Volem barris, viles, pobles i ciutats que siguin llocs d'acollida! #VolemAcollir #RefugeesWelcome pic.twitter.com/asNhYKih1g — CUP Poble Actiu AMB (@CUP_AMB) 4 de juliol de 2018

Arriben per fi al port de Barcelona cantant i ballant. Podrien estar morts, però estan vius. Aquestes són la Mar Mediterrània i l’Europa que volem, les que celebren i protegeixen la vida. Gràcies @openarms_fund #safepassageBCN #BCNciutatRefugi pic.twitter.com/j9RPIrkEuv — Ada Colau (@AdaColau) 4 de juliol de 2018

Els 60 immigrants que l'ONG Open Arms va rescatar aquest cap de setmana ja han arribat al Port de Barcelona. El vaixell Open Arms ha entrat a les instal·lacions portuàries passades les 10.30h, després que aquest cap de setmana l'entitat catalana rescatés els 60 migrants a 33 milles nàutiques de les costes de Líbia, i el govern espanyol de Pedro Sánchez autoritzés desembarcar-los a la capital catalana. Els passatgers han començat a rebre les primeres atencions, mitjançant un dispositiu que coordina Creu Roja El vaixell ha navegat acompanyat del veler Astral, on viatgen quatre eurodiputats, i ha d'atracat a la terminal C del Moll Adossat, on hi solen haver els creuers, que aquest dimecres han estat substituïts per un ampli dispositiu de seguretat amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola, i d'atenció mèdica. No obstant això, a prop de l'Open Arms, a la terminal A, s'hi està el creuer MSC Fantasia, que procedeix de Palma de Mallorca i fa escala a Barcelona amb centenars de turistes a bord abans de partir cap a Ajaccio (Còrsega).L'arribada també s'ha evidenciat al mateix centre de Barcelona. Open Arms ha vestit l'estàtua de Colom amb una armilla salvavides. Dos membres de l'entitat han escalat fins a dalt i han penjat l'armilla en el braç de l'escultura com la que utilitzen amb les persones que volen arribar Europa a través del mar. L'acció s'ha realitzat sense permís i ha provocat que els Mossos d'Esquadra acordonin la zona per vigilar l'accés al monument, i ha impedit l'entrada a l'ascensor que puja fins a dalt, segons ha informat Europa Press.L'Open Arms ha entrat al Port de Barcelona escortat per una patrulla de la Guàrdia Civil, una llanxa de la Creu Roja i, a certa distància, l'acompanyava l'Astral. L'edifici de la terminal C ha impedit veure com atracava, però qui sí que ho ha observat de ben a prop ha estat la mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ho ha seguit des de la mateixa terminal. "Arriben per fi al port de Barcelona cantant i ballant", ha explicat Colau amb una piulada al Twitter. Des dels punts habilitats per als periodistes això no s'ha pogut veure.Segons el responsable de la Unitat d'Emergències de la Creu Roja espanyola, Íñigo Vila, tot l'estat general de salut dels immigrants és "bo". L'operatiu d'atenció ha començat amb l'actuació de Sanitat Exterior a bord, on comprova l'estat de salut dels immigrants rescatats. Després es realitza la primera identificació i atenció personalitzada a les instal·lacions del Port, i finalment els immigrants rebran una acollida més individualitzada en els centres on siguin acollits.Creu Roja gestiona el dispositiu humanitari, que consisteix a oferir l'atenció més bàsica en un primer moment al Port, com ara atenció sanitària en coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), roba, menjar i kits higiènics. Després s'ofereix suport psicosocial i orientació jurídica, la qual ofereix la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR). Se segueix així el mateix protocol emprat a València amb l'Aquarius i el que es fa servir per a l'arribada d'immigrants a les costes andaluses.

