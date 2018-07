John Carlin, a la UPEC: «És preocupant que a Espanya no hi hagi hagut manifestacions pels presos»

La XIV edició de la Universitat Progressista d'Estiu de Cataluny a està ja en marxa. La conferència inaugural ha anat a càrrec del periodista i escriptor John Carlin, que ha estat entrevistat per la periodista deSara González. El periodista, que resideix a Londres però que coneix bé els fils de la política espanyola i catalana, ha analitzat el conflicte territorial entre Catalunya i Espanya. "És preocupant que a Espanya no hi hagi hagut manifestacions massives per la llibertat dels presos polítics", ha assegurat Carlin.El periodista i escriptor ha admès la seva "ingenuïtat" perquè no preveia que un estat com Espanya reaccionés de forma repressiva contra els dirigents independentistes catalans. Sota el seu criteri, haurien d'estar en llibertat. "El nacionalisme espanyol ha aconseguit aïllar el tema català de les llibertats democràtiques", ha sentenciat. Carlin ha explicat que a la societat espanyola hi ha una "falta de respecte" pels catalans, un "anticatalanisme" que té unes arrels "profundes" més enllà del relat que puguin fer determinats mitjans de comunicació o partits polítics. Carlin ha criticat que es digui que els polítics independentistes van fer un "cop d'estat", malgrat que ha criticat la declaració d'independència del 27 d'octubre.Segons Carlin, el referèndum acordat és "la sortida lògica" al conflicte i s'ha mostrat convençut que guanyaria el no a la independència. Al seu judici, el canvi de govern a Espanya, ara en mans de Pedro Sánchez, pot suposar un "canvi de música ambiental". Encara que el PSOE no accepti el referèndum, ha defensat que es poden posar solucions sobre la taula, com ara un nou Estatut.Com ja ha defensat en els darrers mesos, ha argumentat que per a Nelson Mandela hagués estat fàcil la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. El que hauria d'haver fet qualsevol president espanyol, ha dit, és un acte en un lloc com el Palau de la Música, reconèixer la falta de respecte cap a Catalunya, demanar "perdó" per no parlar català i recitar Josep Pla. Això hagués servit, ha dit, per evitar alts nivells de tensió com la que s'ha viscut en els últims mesos.Carlin té dues passions: la política i el esports. Particularment, el futbol. Sobre el Mundial ha assegurat que el VAR és "un error" perquè "la vida és injusta i el futbol ho és per antonomàsia". Per això, ha dit, un partit pot aixecar passions durant setmanes. "Ni el VAR arreglarà això", ha sentenciat.

