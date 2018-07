El Parlament Europeu aprova la reforma que pot deixar fora de la cambra ERC i el PDECat

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres la proposta per reformar l'actual llei electoral europea que rebutgen partits com ERC, el PDECat, el PNB, el BNG o Bildu. La nova llei suposa la imposició d'un llindar mínim de vot en els estats de circumscripció única amb més de 35 escons, com és el cas d'Espanya, i deixa en mans dels governs fixar un percentatge d'entre el 2 i el 5% per obtenir representació a l'Eurocambra.D'aquesta manera, es dificultarà -en funció de quin sigui el llindar final- les opcions per als partits més petits d'aconseguir treure eurodiputats. El text final s'ha aprovat per 397 vots a favor, 207 en contra i 62 abstencions, un resultat molt ajustat tenint en compte que calia fer-ho per majoria absoluta, és a dir, amb un mínim de 376 vots positius. En qualsevol cas, l'obligació de fixar un llindar electoral no s'aplicarà fins a les eleccions europees de l'any 2024, ja que per les pròximes, d'aquí a menys d'un any, no hi ha marge legal.Dels estats membres de la UE amb més de 35 escons, tots excepte Espanya i Alemanya contemplen ja en les seves lleis un llindar mínim a les europees. Ara per tant, Madrid i Berlín hauran de complir amb la nova obligació i fixar-ne un entre la forquilla que va del 2 al 5%.Just abans de la votació, l'eurodiputat i ponent de l'informe pels socialistes, Jo Leinen, ha instat els parlamentaris a no "desaprofitar l'oportunitat". "Arribem a un sistema més incloent i més just per a les eleccions europees", ha conclòs assegurant que després de tres anys de "dura feina" juntament amb l'altra ponent, l'eurodiputada popular Danuta Hubner, han aconseguit que els estats membres estiguin d'acord amb el paquet de mesures incloses en la proposta de reforma.A banda del llindar mínim, el text preveu també altres novetats respecte a la legislació actual, com ara que els europeus que es trobin en països tercers, com ara Suïssa, també puguin votar des de la distància.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)