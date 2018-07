Tardà respon a Batet que celebra que Sánchez i Torra parlin de tot, «també del referèndum»

Joan Tardà, diputat d'ERC, ha contestat a la ministra Meritxell Batet en la comissió de Política Territorial i Funció Pública del Congrés, on la ministra ha exposat les línies generals del que serà la seva actuació al departament. Tardà ha manifestat que el seu grup "celebra" que en la reunió dels presidents Pedro Sánchez i Quim Torra es pugui parlar de tot, "també del referèndum".El diputat d'ERC ha considerat que algunes coses s'han fet "molt malament" quan s'ha de considerar una "victòria política" que la ministra digui que estan disposats a escoltar l'altre. Ha recordat el cop de porta que es va donar a la demanda catalana de convocar un referèndum, i que només ha fet que hi hagi un "abisme" entre Catalunya i l'Estat.La ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, ha intervingut abans davant la comissió i ha admès que "una part substancial de la societat catalana qüestiona el sistema constitucional i el govern espanyol ha de respondre". "El restabliment de la legalitat no fa desaparèixer el problema polític", ha dit, i s'exigeix una resposta política. "Al problema polític s'ha de respondre políticament". Recuperar el suport a la Constitució a Catalunya és essencial, ha asseverat la ministra. Per això cal recuperar el diàleg entre les institucions. Davant de la trobada de dilluns entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra, Batet ha dit, en línia al que va manifestar ahir la vicepresidenta Carmen Calvo, que el govern espanyol escoltarà "tot el que vulgui dir" el president Torra.Per Batet, un dels objectius del govern de Pedro Sánchez és aconseguir que "tornin al consens constitucional" els qui avui "s'hi senten exclosos". "Volem reformar el model territorial", ha assenyalat, i l'executiu vol "recuperar la iniciativa política". Ha defensat que la Constitució permet un marge per desplegar polítiques diferents: "No ens amaguem darrera de la Constitució", ha exclamat, per afegir que la política territorial no pot ser només una gestió de control de la despesa pública de les autonomies."Defensar la Constitució no és només instar el Tribunal Constitucional a fer-la complir", ha expressat Batet. Ha afirmat que la crisi econòmica ha afeblit greument la capacitat financera de les comunitats autònomes. Batet ha anunciat que l'executiu socialista vol fer un esforç per reduir la "conflictivitat" entre l'Estat i les comunitats autònomes. Per això ha dit que el govern estudiarà tots els recursos d'impugnació que estan pendents en aquests moments. Batet ha manifestat que el seu ministeri no ha de ser l'advocat defensor de tot els altres ministeris enfront les autonomies.Batet ha lloat la importància de la Conferència de Presidents autonòmics per generar una dinàmica de diàleg fluid entre l'Estat i les autonomies. Va ser una iniciativa del govern de Rodríguez Zapatero. La ministra ha insistit en la utilitat de la conferència, que hauria de reunir-se una vegada a l'any, com a mínim. Abans de final d'any, l'executiu convocarà una nova reunió de presidents. Batet també ha anunciat que volen reforçar el paper de coordinació que han de fer els delegats del govern.Hi havia expectació al Congrés per la intervenció de Meritxell Batet. Aquesta tarda, el ple votarà la nova cúpula de RTVE i el vot del PDECat i ERC és determinant perquè el govern disposi de la majoria absoluta necessària. A pocs dies de la trobada Pedro Sánchez-Quim Torra, a celebrar el dilluns 9 de juliol, Esquerra ha exigit que en la reunió s'ha de poder parlar de tot. Ahir, la vicepresidenta Carmen Calvo va dir que en l'encontre es parlaria "sin cortapisas" i s'esperava el que diria avui Batet per si corroborava la línia apuntada ahir per Calvo.El diputat Jordi Xuclà, del PDECat, ha reconegut que en el to de Batet hi ha més "voluntat de convèncer que de vèncer", però li ha reclamat una resposta política a Catalunya. Ha sostingut que les forces polítiques sobiranistes han "perdut la confiança" en l'Estat. Ha demanat que "executin els pressupostos" i no emulin el que feia el PP. Ha demanat que en les properes eleccions europees el govern es plantegi la creació de demarcacions subestatals.El clima generat entre el sobiranisme i el govern espanyol ha neguitejat l'oposició de dretes. José Manuel Villegas, secretari general de Ciutadans, ha intervingut després de Tardà per manifestar la seva "preocupació" pels termes en què es pot produir l'entrevista a la Moncloa entre Sánchez i Torra. Villegas s'ha queixat del sentiment de "victòria" que ha expressat Tardà perquè això voldria dir que qui seria derrotat no seria només el president Pedro Sánchez, "sinó el govern d'Espanya".

