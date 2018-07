Torra i Torrent: «El trasllat no és cap gest polític i no forma part de cap negociació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Parlament, Roger Torrent, han reaccionat units a l'acostament dels presos polítics , aquest dimecres. Ho han fet en una declaració institucional a la cambra catalana en què, segons ha llegit el president català, s'hi ha deixat clar que "aquest trasllat no és cap gest polític i no forma part de cap negociació".Acompanyats de representants de la mesa de la cambra, els grups de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, expresidents del Parlament i representants d'entitats i sindicats, s'han compromès a treballar pel seu ple alliberament, i és que, segons ha seguit Torra, "tot això no podrà funcionar fins que els presos siguin lliures i el president Puigdemont i els exiliats tornin a casa".Ha subratllat igualment que "el moviment sobiranista és estrictament cívic, pacífic i democràtic" i, per això, ha insistit que s'ha de fer front al conflicte per vies polítiques, no judicials. "No defallirem fins posar fi al seu confinament", ha conclòs, en una intervenció posterior a la de Torrent, qui ha denunciat que "de justícia i de llibertat no se'n pot tenir una mica, o són plenes o no són". "No descansarem fins que estigueu a casa, no a prop de casa. Llibertat i justícia, no ens conformarem amb menys", ha insistit.El president del Parlament ha criticat també "la vulneració dels drets dels drets dels nostres companys i companyes injustament empresonats". Lloant el pacifisme dels "Jordis" i la tasca de cadascun dels represaliats, a qui ha anat citant, n'ha reclamat un cop més el ple alliberament.Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han abandonat aquest matí la presó de Zuera, a Saragossa, on han passat la nit, per dirigir-se cap a Lledoners. Carme Forcadell i Dolors Bassa han sortit a primera hora del matí d'Alcalá Meco, custodiades per la Guàrdia Civil, també en direcció cap a Catalunya per ingressar a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. Pel que fa Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, encara es troben a la presó d'Estremera, però ja tenen el vistiplau del jutge Llarena perquè siguin traslladats a una presó catalana en breu.

Declaració institucional de Torra i Torrent per l'acostament dels presos by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)