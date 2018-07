VÍDEO «Ja sou a Catalunya»: així han rebut a Lleida als presos polítics

Arriben a Lleida els #PresosPolítics fan una escala de camí cap a les noves presons on continuaran ostatges d'un estat demofòbic. Us tindrem a prop, però #UsVolemLliures i celebrant amb nosaltres que el país ha despertat i decideix democràticament el seu futur. #Llibertat pic.twitter.com/NA7oZHSAQV — DespertemLleida (@DespertemLleida) 4 de julio de 2018

L'autobús de la Guàrdia Civil que trasllada quatre dels líders independentistes presos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ha fet una aturada tècnica a la presó de Ponent pels volts de dos quarts d'onze del matí.La parada s'ha allargat durant una mitja hora i s'ha fet per deixar a la presó lleidatana un pres procedent del Centre Penitenciari de Zuera, que és el lloc on han passat la nit els polítics independentistes en el seu trasllat des de Madrid a Catalunya. El vídeo ha estat enregistrat per la plataforma ciutadana "Despertem Lleida".Quan faltaven pocs minuts per les onze l'autocar ha tornat a sortir de la presó de Ponent i ha continuat el seu camí cap a Barcelona. En imatges que s'han difós per les xarxes socials es pot veure com algunes persones s'han desplaçat fins a l'entrada de la presó per donar suport als polítics. Anaven vestits amb samarretes grogues i duien estelades i els han rebut amb crits de "benvinguts a Catalunya" i "ja esteu aquí".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)