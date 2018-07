Un jugador nigerià juga un partit del Mundial amb el seu pare segrestat

Hores abans del partit que enfrontava Nigèria i Argentina, el capità dels africans, Obi Mikel, va rebre una notícia que li amargaria l'últim partit que li quedava de mundial. Segons informa The Guardian , la família li va comunicar al jugador, mentre anava amb autocar a l'estadi on es jugaria el partit, que el seu pare estava segrestat.Mikel va parlar amb els segrestadors, que van deixar un numero de telèfon a la família i li van demanar una rescat econòmic de 10 milions de nairas -al voltant de 24.000 euros-. També van amenaçar el jugador, de manera que si ho explicava a algú, matarien al seu pare.El pare, Pa Obi Mikel, va ser segrestat al sud-est de Nigèria, mentre es dirigia a un funeral. L'home va ser torturat durant una setmana i actualment ja es troba en llibertat, gràcies a l'acció policial nigeriana, que va obligar els segrestadors a abandonar-lo dins un bosc. Tot i això, l'home es troba en tractament a l'hospital, a causa de les tortures.Obi Mikel confessava que se li va fer molt difícil concentrar-se pel partit, "mentre el seu pare estava en mans d'uns bandits". També va explicar que no ho va voler parlar amb cap membre de la plantilla perquè no afectés negativament al partit.L'enfrontament va acabar amb victòria d'Argentina per dos gols a un, tot i què els africans van fer un molt bon paper amb el seu capità Obi Mikel al davant, liderant l'equip.

