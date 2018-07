El cinema català segueix en caiguda lliure

Les dades del cinema català són "preocupants", tal com ha detallat aquest dimecres Isona Passola, presidenta de l' Acadèmia del Cinema Català , en la presentació del balanç de l'any. "Tenim un talent per ser competitius i per anar a Europa i al món", assegura. Però les dades no acompanyen: l'any 2017 es van estrenar a cinemes comercials de tot l'Estat un total de 49 produccions catalanes, 16 produccions menys que el 2016. Afegeix al descens que a l'equador del 2018 les xifres són inferiors, amb només 19 films estrenats i un descens "inquietant" pel que fa a la recaptació, que indica una desconnexió del cinema del país amb els espectadors."Estem en un moment crític", rebla Passola. Segons detalla la presidenta, la situació s'explica per la no aplicació de les taxes de l'audiovisual i per les retallades pressupostàries a Televisió de Catalunya. "La caiguda de TV3 ha estat letal pel cinema en català". Tradicionalment, la televisió publica catalana ha actuat de motor de les produccions, tant de ficció com de documental, i això ha provocat la caiguda del número de produccions i de la mida que tenen. "Necessitem una televisió forta; si no, provocarem que tota la producció es traslladi a fora. I també necessitem un departament de Cultura que prioritzi inversions". Passola remarca aquest fet, atesa la forta davalla de dotació pressupostària de la Generalitat en l'Acadèmia, que ha passat de 290.000 euros l'any 2017 a 180.000 euros el 2018.Les dades no conviden a l'optimisme. D'entre totes elles, una de les que més preocupen a Passola són les ínfimes xifres de rodatge en català, la llengua del país. "Seguim amb aquest handicap tan gran, el sector audiovisual és l'última cosa que falta per normalitzar. Podem llegir grans obres o degustar bon teatre, però el cinema encara va coix. Si no hi posen remei les institucions, tal com fan a Dinamarca o Holanda, i si no remuntem la nostra televisió, ho tenim complicat", assegura. "Aquesta és la trista realitat, però nosaltres no defallirem i continuarem promocionant les bones produccions".Dels 49 films estrenats el 2017, 36 són de ficció –pels 38 de 2016– i 13 són documentals –pels 27 de 2016–. En el que portem de 2018, la xifra és de 14 films de ficció i 5 documentals, fet que posa de manifest l'important descens de la producció de documental cinematogràfic els darrers temps a Catalunya. Pel que fa a idiomes, el castellà segueix sent la llengua predominant, seguida de l'anglès. Pel que fa al gènere, el cinema català segueix lluny de ser paritari, amb uns percentatges de direcció femenina que no arriben al 20% del total, tot i que són dades superiors als anys anteriors.A nivell recaptatori, les xifres baixen respecte el 2016, en part perquè no hi ha hagut cap pel·lícula que arribés al nivell d'Un monstre em ve a veure, que va superar els 26 milions d'euros, una contribució molt significativa al total de 63 milions d'euros. L'any 2017, el cinema català va assolir a la taquilla de l'Estat una mica més de 37 milions d'euros pels seus 6,4 milions d'espectadors, mentre que en el que portem de 2018 les xifres són de 7 milions a taquilla i 1,1 de públic. Una caiguda lliure que provoca que totes les alarmes estiguin enceses.No tot són males notícies. Fidel a la idea de prestigiar i dignificar el talent del país i el sector, l'Acadèmia del Cinema Català celebra aquest vespre la tradicional Festa d'Estiu, enguany amb 600 convidats i amb una gala per primer cop televisada. L'entitat ha anunciat que Pere Aumedes, Lluís M. Güell, Margarita Benet, Pep Cruz, Pepita Pardell i Mònica Randall seran nomenats Membres d'Honor."Honorar la gent que ha tingut una trajectòria i ens han precedit i que ha permès que la cadena del cinema no tingués baules perdudes és un fet molt i molt especial", sosté Passola, que explica que "totes les acadèmies de cine fan una gala cada any". "Tothom la segueix i és espectacular. Però nosaltres ens trobàvem que molts espectadors no havien vist les pel·lícules de la gala", en el que és el gran punt feble de la indústria del país. "Per això, l'Acadèmia ha fet una aposta molt forta pel Cicle Gaudí, apropant les pel·lícules a comarques i trencant una dinàmica difícil que fa que la gent no ha vist les pel·lícules".Un altre dels destacats de la vetllada d'aquest dimecres serà el guanyador del Premi Pepón Coromina 2018, que ha recaigut al D'A Film Festival, dirigit pel distribuïdor i acadèmic Carlos R. Ríos, que ha convertit l'esdeveniment en "una aposta arriscada que el podria haver condemnat a romandre com a festival minoritari i, en canvi, ha assolit un èxit rotund que el converteix en una cita anual de referència".

