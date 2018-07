Els Mossos fan 43 operacions a narcopisos, en tanquen 35 i detenen 58 persones el 2018

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha detallat les accions que durant aquest any 2018 han fet des del departament i el cos dels Mossos d’Esquadra per intentar aplacar el creixement dels narcopisos a la ciutat de Barcelona. En resposta a una interpel·lació de Cs, el conseller ha detallat que durant aquest any s’han fet ja 43 operacions en domicilis, hi ha hagut 58 persones detingudes -cinc d’elles són a la presó-, s’ha aconseguit desarticular 35 pisos que han quedat tancats, s'han fet quatre cessaments d'activitats, tres desnonament i un tancament per salubritat.De la mateixa manera, Buch ha posat en valor la “col·laboració que hi ha i que ha de continuar” amb l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana. “Els Mossos tenen una unitat destinada només a això i la Urbana també”, ha explicat. En qualsevol cas, el conseller ha remarcat que cal un tercer actor i que és "la pota judicial, que també ha d’acompanyar. Els agents fan unes tasques i a vegades no van acompanyades de les penes judicials que haurien de ser. Com que no s’agafen grans quantitats de drogues, hi ha jutjats que no consideren que el decomissat és prou gran per actuar i per això treballem amb la justícia perquè no només intervinguem sinó que puguem tancar els narcopisos”, ha dit.

