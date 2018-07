Carmen Martínez-Bordiú, la néta preferida del dictador, ja ostenta el ducat de Franco

Carmen Martínez-Bordiú, néta del dictador -la preferida, segons els historiadors de la família-, ja és duquessa de Franco. El BOE ha publicat aquest dimecres l'ordre del ministeri de Justícia que expedeix l'anomenada Reial Carta de Successió que atorga a Carmen Martínez-Bordiú el títol nobiliari, que hereda de la seva mare -filla única del general Franco- que va morir el desembre passat. Aquest ducat comporta també la distinció de Grandesa d'Espanya. La resolució porta la firma de Rafael Catalá, amb firma del 31 de maig, la vigília del triomf de la moció de censura que va suposar la caiguda del govern de Mariano Rajoy.A la mort de la seva mare, Carmen Martínez-Bordiú va sol·licitar el títol, tal com es preveia. El manteniment del ducat per a la família Franco es produeix en un moment en què el tema de la memòria històrica ha tornat al primer pla en tota la seva força i quan el nou govern de Pedro Sánchez ha anunciat que les restes de Franco seran exhumades del Valle de los Caídos properament Izquierda Unida i el PSOE han demanat la supressió d'aquest títol, creat pel rei Joan Carles I en el moment de la mort del dictador. La primera persona que el va obtenir va ser la vídua, a Carmen Polo. Quan es va saber que la néta de Franco reclamava el títol, IU va anunciar que reclamaria la seva supressió perquè contravé la llei de Memòria Històrica. Caldrà veure el recorregut de la proposta, però el cert és que 43 anys després de la mort de Franco, els seus hereus directes encara gaudeixen d'un títol nobiliari. El ducat de Franco roman així com un lligam entre la dictadura i la monarquia espanyola.La néta de Franco ha tingut una agitada vida sentimental. En vida del dictador, però, "va fer bondat" i es va casar amb Alfonso de Borbón, duc de Cadis i cosí grmà de l'aleshores príncep d'Espanya, Joan Carles. En els anys finals de la dictadura, un sector del règim va veure en Alfonso un possible candidat al tron. Però Franco no va canviar d'hereu. Amb els anys, i ja sense el somni d'una possible nova dinastia, el matrimoni de Carmen Martínez-Bordiú va entrar en crisi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)