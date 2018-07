El mestre Puyal: més de 40 anys de compromís amb la ràdio en català

El 5 de setembre de 1976, ja fa més de 40 anys, va ser un dia important per a la ràdio catalana i per a la normalització del català a tots els àmbits de la societat, després de les angúnies del franquisme. Joaquim Maria Puyal va retransmetre el primer partit de futbol en català des de la República, des dels micròfons de Ràdio Barcelona. El català havia estat dècades sense aparèixer a la ràdio i a la televisió. Va ser un partit del Barça contra la Unión Deportiva Las Palmas, on els culers van guanyar per 4-0.Puyal va continuar amb les retransmissions, que han seguit fins al dia d'avui; a partir de 1985, ja des de Catalunya Ràdio, l'emissora a la qual es va incorporar. També conegut com "el mestre", Puyal va marcar el camí inventant un codi de locució per al català que no existia i fins i tot paraules que no s'utilitzaven habitualment a la llengua. Sota el seu paraigües i amb aquest format, van sorgir alguns dels grans periodistes catalans de la història recent, com Mònica Terribas, Antoni Bassas i Jordi Basté, entre d'altres.Aquí podeu recuperar algunes de les reflexions de Puyal sobre ràdio i llengua.

