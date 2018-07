Un senador pregunta a Pedro Duque si viatjar a l'espai «afecta a la intel·ligència»

"¿Viajar por el espacio y disponer de poco oxígeno afecta a la inteligencia?" Pregunta de Compromís en el Senado al Ministro @astro_duque . Dice @carlesmulet que, si no, nadie repara en las otras preguntas. ¿Todo vale para llamar la atención de los medios? pic.twitter.com/F4RWNQdzIX — Beatriz Correal (@BeatrizCorreal) 3 de juliol de 2018

El senador de la coalició valenciana Compromís, Carles Mulet, és conegut per les extravagants preguntes que formula al govern espanyol. Segons informa Público , Mulet ha arribat a preguntar coses com quins protocols té el govern davant una apocalipsis zombie o si s’utilitzarà el vaixell del Piolín per reconquerir l'illa de Perejil, ambdues en to de burla.Recentment, el senador valencià ho ha tornat a fer. Després que es fessin públiques unes declaracions del ministre de Ciència, Pedro Duque, abans d'accedir al càrrec on defensava l’educació privada, Carles Mulet va registrar per escrit a la cambra la següent pregunta: “Viatjar a l’espai i disposar de poc oxigen afecta a la intel·ligència?”. De moment, el senador no ha rebut resposta ni per part del govern ni del ministre.Mulet també va criticar l’exposició de Duque que elogiava les capacitats de les universitats privades per sobre les públiques: “Heu de seguir corrent davant l’escola pública”, va dir Pedro Duque un mes abans de ser escollit ministre.“No ha tingut miraments en afirmar que la universitat privada sempre va per davant intentant oferir una excel·lència major que la que proporciona l’educació pública”, explicava Mulet, que també va preguntar al govern si està d’acord amb aquestes afirmacions i si no hi havia ningú més capacitat per exercir de ministre.

