Oriol Lladó substitueix Puigcorbé a l'àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

El diputat de CiU a la Diputació de Barcelona Jordi Martí ha estat designat pel president, Marc Castells, nou responsable de l'àrea de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la capital catalana de l'ens administratiu provincial. És un dels nomenaments del cartipàs dissenyat per Castells, que ha signat aquest dimarts el decret que estipula els nous diputats delegats de la corporació, després que s'hagi aprovat en un ple extraordinari la creació de les cinc àrees executives de la Diputació. Entre aquests nomenaments destacar el regidor de Badalona Oriol Lladó com a nou diputat de Cultura, en substitució de Juanjo Puigcorbé, després de la seva polèmica renúncia Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera (Maresme), continuarà sent diputat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. L'Àrea de Territori i Sostenibilitat comptarà amb els mateixos diputats adscrits fins a la setmana passada. La primera vicepresidència continuarà encapçalada per l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que comptarà amb Rosa Funtané, alcaldessa de Montgat (Maresme), com a diputada adjunta de Territori i Sostenibilitat.D'altra banda, el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat serà Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló (Osona); el d'Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, regidor de Cervelló (Baix Llobregat), i el d'Espais Naturals i Medi Ambient Valentí Junyent, alcalde de Manresa, que continuarà tenint a Jesús Calderer, alcalde de Cercs (Berguedà), com a diputat adjunt d'Espais Naturals.Una altra novetat és que la vicepresidència segona recaurà sobre l'alcaldessa de la Garriga (Vallès Oriental), Meritxell Budó, que continuarà com a responsable de l'Àrea d'Atenció a les Persones i seguirà comptant amb la diputada de Salut Pública i Consum, Laura Martínez, regidora de Vilassar de Mar (Maresme), i el d'Igualtat i Ciutadania, Antoni Garcia, regidor de l'Hospitalet de Llobregat. Budó també assumirà les responsabilitats de Relacions Internacionals i Benestar Social.L'alcalde de Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Martí Pujol, continuarà sent vicepresident tercer i responsable de l'Àrea de Cultura, Educació i Esports. El nou diputat de Cultura de la Diputació serà el regidor de l'Ajuntament de Badalona Oriol Lladó; mentre que Rafael Homet, regidor de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i Maite Fandos, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, seguiran encapçalant les matèries d'Educació i Esports, respectivament.Finalment, el nou vicepresident quart i responsable de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local és l'alcalde de Sitges, Miquel Forns. Sònia Recasens, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, i Isaac Albert, regidor del de Terrassa, continuaran sent diputats de Promoció Econòmica i Ocupació i de Comerç, respectivament. Mentre que Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, serà el nou diputat de turisme de la Diputació, que tindrà com a nou diputat adjunt de la matèria Josep Salom, alcalde de Tona (Osona).D'altra banda, cal destacar que el ple extraordinari d'aquest dimarts també ha aprovat la creació de les comissions informatives i de seguiments de les diferents àrees, de la comissió especial de comptes i de la comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de les competències i activitats de la XAL.

