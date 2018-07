La Universitat Internacional de Catalunya aterra al Vallès amb una aposta per l'educació inclusiva

Espai on es fan pràctiques vinculades amb sanitat al campus de Sant Cugat. Foto: Albert Segura

Una aula polivalent del campus de Sant Cugat. Foto: Albert Segura

Esther Jiménez, degana de la Facultat d'Educació de la UIC. Foto: Albert Segura

El campus de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de Sant Cugat del Vallès arrencarà el curs que ve amb 400 alumnes més. És el resultat de la decisió de traslladar l’activitat de la Facultat d’Educació al Vallès, que compta amb una remodelació de part de les instal·lacions i la incorporació dels criteris de l’escola inclusiva i la cooperació amb els diferents estudis que ja s’imparteixen a Sant Cugat.La decisió de traslladar l’activitat farà que els mestres que surtin de la facultat adquireixin unes competències més àmplies, amb activitats no curriculars que aportaran valor afegit als futurs professionals. "La gran virtut és que compartiran campus amb els alumnes, per exemple, del camp de la salut, però també amb psicòlegs, amb fisioterapeutes o infermers, i així podran fomentar el treball conjunt", explica Esther Jiménez, degana de la Facultat d’Educació.Aquest és un fet que permetrà als mestres estar preparats per les necessitats específiques amb què es puguin trobar a l’aula, de casos amb què es defineix el concepte d’escola inclusiva. "Així, davant d’una situació, es podrà demanar consell a un altre alumnes d’uns altres estudis, fomentant, així, el treball conjunt", afegeix la degana.No només servirà per tractar situacions concretes, sinó que també permetrà que tots els mestres surtin amb competències bàsiques de primers auxilis, amb pràctiques al mateix edifici on ja en fan els alumnes d’estudis vinculats al sector de la salut. "Treballaran en un entorn real, amb un espai on es reproduiran casos amb què es poden trobar d’emergència a l’aula, i que poden arribar a salvar una vida", apunta Jiménez.L’objectiu dels estudis que s’impartiran a Sant Cugat enfortiran el lligam amb els centres educatius, incrementant el vincle amb la pràctica als centres, que s’anirà alternant amb els estudis a la facultat. La finalitat és permetre fer balanços de com evoluciona l’estada a l'escola, analitzant el resultat d’allò posat en pràctica a l’aula.Per això, els alumnes de la facultat compten amb espais diàfans, amb aules polivalents que permeten seguir una mateixa lliçó o reunir-se en grups diferents, amb pissarres digitals independents. A la vegada, compartiran aules com les d’informàtica, la biblioteca totalment renovada, o els sis gimnasos, on actualment es duen a terme classes de fisioteràpia.També es potenciarà noves maneres de treballar, utilitzant aparells com impressores 3D, així com tallers de gamificació o robòtica, aspectes que es poden dur a les aules de les escoles per potenciar l’activitat vinculada amb l’aprenentatge.A més, el proper curs també es posarà en marxa un nou grau de Psicologia, fet que es vol vincular amb els estudis d’Educació amb una doble titulació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)