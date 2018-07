El periodista Joaquim Maria Puyal s'acomiada aquest dimarts de la ràdio després de més de 40 anys narrant partits del Barça en català. Durant tots aquests anys, el mestre ha deixat narracions recordades per tots els culers i amants del futbol, que passaran a la història del Barça i de la ràdio a Catalunya.Del famós "Urruti t'estimo", quan el porter va aturar un penal que donava la lliga del 1985 al Barça, passant per l'"ara ja em puc morir" quan el Bernabéu va aplaudir Ronaldinho, seguint amb el gol "maradonià" de Messi contra el Getafe, les llàgrimes a Stamford Bridge pel miracle de "Don Andrés" o l'esclat de joia a París, quan Sergi Roberto va culminar una remuntada històrica contra el PSG.Puyal va marcar el camí inventant un codi de locució per al català que no existia i fins i tot paraules que no s'utilitzaven habitualment a la llengua. Sota el seu paraigües i amb aquest format, van sorgir alguns dels grans periodistes catalans de la història recent, com Mònica Terribas, Antoni Bassas i Jordi Basté, entre d'altres.Aquí podeu recuperar algunes de les seves millors narracions:

