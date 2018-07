Forcadell i Bassa abandonen Alcalá Meco en direcció a Catalunya

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera Dolors Bassa han abandonat aquest dimecres poc abans de les 8:30h del matí la presó d’Alcalá Meco en direcció al centre penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres, segons han informat a l’ACN fonts d’Institucions Penitenciàries.El seu serà un trasllat d’un sol dia amb una possible parada tècnica a Zuera, a Saragossa, i arribada a Figueres aquest mateix dimecres. Van custodiades a un vehicle de la Guàrdia Civil on segons aquestes fonts hi podria viatjar també alguna altra presa.El seu trasllat es fa en paral·lel al d’Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez que han dormit aquesta nit a la presó de Zuera, a Saragossa, i arribaran aquest mateix dimecres a Lledoners.

