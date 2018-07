Agressió ultra contra un membre dels CDR a tocar de la presó de Lledoners

Un membre dels CDR del Bages ha estat ferit per un grup d'espanyolistes a tocar de la presó de Lledoners, on demà ingressaran els presos polítics catalans. Una vintena de persones es trobaven a l'entorn del centre penitenciari arrencant llaços grocs però han estat tres els que han agredit l'activista. Segons ha pogut saber Jaime Vizern, un dels agressors i president del GDR del Bages, ha estat detingut pels Mossos. Vizern va ser qui es va disfressar de Guàrdia Civil i va intentar entrar a la casa de Waterloo, on Carles Puigdemont hi té la residència a Bèlgica.Aquest dimarts a la nit, els membres del CDR de la Catalunya Central havien convocat una assemblea oberta a la porta de la presó de Lledoners per decidir les actuacions que es duran a terme quan arribin els presos polítics. Aquesta tarda, l'ANC, Òmnium i els familiars dels presos han anunciat concentracions per dimecres al vespre davant les presons on ingressaran els sis dirigents independentistes traslladats a Catalunya.Després de sopar, els CDR s'han adonat que una vintena d'espanyolistes es trobava a la rotonda prèvia al centre arrencant llaços grocs i s'hi ha dirigit, i ha estat aleshores quan tres persones han colpejat diverses vegades l'activista fins que li han partit el llavi. Segons ha explicat a través de Twitter el periodista Quico Sallés, la preocupació dels independentistes s'ha centrat en l'actuació dels Mossos, que en un primer moment s'han vist superats i han hagut de demanar reforços. D'altra banda, els serveis sanitaris han hagut d'atendre el membre dels CDR ferit.

