Agressió feixista contra un activista dels CDR a l'exterior de la presó de Lledoners

Un membre dels CDR del Bages ha estat ferit per un grup d'espanyolistes a tocar de la presó de Lledoners, on aquest dimecres ingressaran els presos polítics catalans . Una vintena de persones es trobaven a l'entorn del centre penitenciari arrencant llaços grocs però han estat tres els que han agredit l'activista.Segons ha pogut saber Jaime Vizern, un dels agressors i president del GDR del Bages, ha estat identificat pels Mossos, juntament amb dues persones més, i ha estat traslladat a comissaria, d'on ha sortit una estona més tard en llibertat. Vizern va ser qui es va disfressar de Guàrdia Civil i va intentar entrar a la casa de Waterloo, on Carles Puigdemont hi té la residència a Bèlgica. Aquest dimarts a la nit, els membres del CDR de la Catalunya Central havien convocat una assemblea oberta a la porta de la presó de Lledoners per decidir les actuacions que es duran a terme quan arribin els presos polítics. Aquesta tarda, l'ANC, Òmnium i els familiars dels presos han anunciat concentracions per dimecres al vespre davant les presons on ingressaran els sis dirigents independentistes traslladats a Catalunya.Després de sopar, els CDR s'han adonat que una vintena d'espanyolistes es trobava a la rotonda prèvia al centre arrencant llaços grocs i s'hi ha dirigit, i ha estat aleshores quan tres persones han colpejat diverses vegades l'activista fins que li han partit el llavi.Segons han explicat diversos testimonis presencials, la preocupació dels independentistes s'ha centrat en l'actuació dels Mossos, que en un primer moment s'han vist superats i han hagut de demanar reforços. D'altra banda, els serveis sanitaris han hagut d'atendre el membre dels CDR ferit.

