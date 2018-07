«Utopia iogurt», la història de l'antipsiquiatria de la fàbrica la Fageda

David Baksh, Anna Thomson i Isona Passola durant la presentació del documental. Foto: Martí Albesa.

Aquesta tarda ha tingut lloc als Cines Olot la preestrena del documental Utopia iogurt dedicat a La Fageda. Aquest film s'estrenarà el proper dimarts 10 de juliol a les 21.55 h en el "Sense ficció" de TV3. El treball d'Anna Thomson i David Baksh –de Massa d'Or Produccions en coproducció amb Televisió de Catalunya– s'ha preestrenat aquest dimarts 3 de juliol a Olot en una sessió reservada al personal de la Fageda i altres persones que hi han participat.La presentació ha comptat amb l'assistència dels autors del documental, Anna Thomson i David Baksh, amb la productora Isona Passola, a més de David Bassa, cap d'informatius de TV3, Carme Jordà, de La Fageda, i Josep Lluís Hernández, usuari de La Fageda i que apareix en el documental; a més del batlle d'Olot, Josep M. Corominas.Mentre la codirectora de mare catalana, Anna Thomson, ha explicat, junt amb David Baksh, que van tractar de ser el maxim de no intrusius amb els treballadors de La Fageda, la productora Isona Passola ha destacat com aquest documental trasllueix l'ànima de la lluita de l'antipsiquiatria que va posar en pràctica Cristóbal Colón quan, sense gaires teories, va emprendre "aquesta aventura d'èxit, humana i sensible".Per la seva banda David Bassa ha destacat que el Sense Ficciño, on es podrà veure el documental aquest pròxim dimarts, passa per un molt bon moment d'audiència i que TV3 continuarà apostant per productes com aquest que no hem d'oblidar que va rebre el seu primer impuls al Festival Sundance, de Robert Redford. El batlle d'Olot, Josep M. Corominas, ha dit sentir-se molt orgullós del fet que a la comarca de la Garrotxa "tots els discapacitats" hi tenen feina gràcies a projectes com en la Fageda. Certament, s'ha trobat a faltar la presència d'algun representant institucional de Santa Pau, on se situa la fàbrica de iogurts.Utopia iogurt, d’Anna Thomson Teixidor i David Baksh, tracta de la fàbrica de iogurts catalana La Fageda, situada a la Fageda d'en Jordà (Garrotxa), on tots els treballadors són persones amb discapacitat intel·lectual o tenen malalties com l’esquizofrènia, la depressió o trastorns obsessius compulsius. Abans d’anar a La Fageda, alguns eren internats en hospitals psiquiàtrics, molt medicats i sense fer cap activitat productiva.El documental explica com La Fageda pot inspirar una actitud més il·lustrada i pràctica envers les persones amb discapacitat o malaltia mental. L’Anna Thomson i en David Baksh han seguit, durant més d’un any, les vides dels pacients, metges, i personal de suport de La Fageda i han compartit i documentat els triomfs i també les tragèdies quotidianes, les esperances i les alegries de cadascuna d’aquestes persones. La pel·lícula revela ”com el fet de treballar per viure ha donat sentit als treballadors que ara tenen objectius i se senten valorats dins la societat. I amb això, també va canviant l’actitud envers les discapacitats i les persones amb discapacitat”.El film preestrenat avui a Olot –i demà a sant Cugat– en una sessió reservada al personal de La Fageda i altres persones que hi han participat ha comptat amb un col·loqui posterior –moderat per Montse Armengou, directora del “Sense ficció” de TV3–,en què també han participat, a més dels realitzadors, la cofundadora de La Fageda i directora de la part assistencial, Carme Jordà, i Albert Riera, director de màrqueting de La Fageda.“La família de la meva mare és d'Olot, així que els meus estius els vaig passar sempre allà, creixent a l'ombra de la misteriosa fàbrica de iogurts. Mentre feia recerca sobre els treballadors, em va sobtar la tristor i la tragèdia de les seves vides, però m'han emocionat les possibilitats de teràpia i creixement en circumstàncies adequades” assegura Anna Thomson. Admiradora de Cristòbal Colon, ja que “omple de vida i significat aquestes altres vides estancades” l’Anna assegura que sobretot “m'impressiona l’heroisme d'uns pacients que trien intentar tornar a una societat que els rebutja sistemàticament”.L’Angel, en Lluís, la Mireia i en Joan són alguns dels protagonistes del documental al costat de Cristòbal Colón, fundador i creador de la Fageda; la seva dona Carme Jordà i altres persones que també formen o han format part del projecte. L’Anna Thomson i en David Baksh han recollit les seves experiències, impressions i sentiments a “Utopia Iogurt” que aquest dimecres s’ha preestrenat a Olot. En una sessió dedicada als treballadors i persones vinculades amb la Fageda, s’ha pogut veure el documental de Massa d’Or Produccions, De Ventós Films i Chimericamedia i coproduït per Televisió de Catalunya. El film compta amb el suport de Sundance, Open Society Foundations, Justfilms Ford Foundation, ha tingut la participació de l’Ajuntament d’Olot i Dipsalut i la col·laboració de Toronto Hot Docs.A Sant Cugat la projecció de la preestrena es farà demà, 4 de juliol a les 19:00 h a la Rambla de la Innovació del campus d’ESADE.El fet que molts dels treballadors ara tinguin vides productives, aficions, amistats i que, fins i tot, alguns s’hagin casat és gràcies a la visió de futur d’un home: Cristóbal Colón. L’empresari, que exercia de psicòleg a l’Hospital psiquiàtric de Salt, creia que aquella manera de tractar les malalties mentals era incorrecta i va canviar de feina. Sorprenentment, li van permetre que s’endugués un autobús amb pacients i, a partir d’aquell moment, va començar la utopia.El documental és una coproducció de TV3 amb Massa d'Or Produccions, Ventós Films i Chimerica, amb el suport de Sundance, Open Society Foundations i Justfilms Foundation, amb la participació de Dipsalut i l'Ajuntament d'Olot, i amb la col·laboració de Toronto Hot Docs.Cal recordar que per a enllestir el documental calien 15.000 dòlars i es va obrir una campanya de micromecenatge que va aconseguir recollir-ne 27.000 (uns 23.000 euros), provinents de donacions fetes des d'Austràlia, la Xina, el Brasil i fins i tot les illes Caiman. Fa gairebé cinc anys que van començar a rodar el documental que ara s'estrena i que portaran a festivals d'arreu del món.Thompson és una professional dels documentals i al llarg de la seva carrera n'ha fet una quarantena per a cadenes com la BBC, el Discovery Channel o el National Geographic. Meitat catalana, meitat anglesa, l'Anna ha passat molts estius a la comarca de la Garrotxa.

