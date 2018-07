Adolescents.cat i Goufone guanyen els Premis Innovacat 2018

El portal Adolescents.cat i l'operadora Goufone han estat els guanyadors dels Premis Innovacat 2018. La gala que s'ha celebrat aquest dimarts ha guardonat el mitjà per a joves amb el premi Empresa Jove i la companyia osonenca amb el premi Empresa Avança.

Premi Empresa Jove Fem Produccions, SL. Adolescents.cat és el mitjà líder entre els joves de 12 a 20 anys a Catalunya amb 40.000 lectors i 170.000 articles llegits diàriament. També desenvolupa projectes de consulteria al voltant de la temàtica juvenil. Es tracta d'un projecte vinculat a NacióDigital.

Tot els guardonats Foto: Josep M. Montaner

Premi Empresa Avança Gurbtec Telecom, SL. La companyia operadora de telecomunicacions ofereix serveis de connexió a Internet via fibra òptica o ràdio enllaç, telefonia fixa, mòbil i televisió. Ha facilitat l'accés a les tecnologies de la informació a molts usuaris sense excepcions.

Roger Torrent, durant el seu parlament Foto: Josep M. Montaner

Els Innovacat tenen l'objectiu d'incentivar el món empresarial català i osonenc. La iniciativa públicoprivada premia la innovació i el creixement de les empreses d'Osona. El premi està organitzat per l'Ajuntament de Manlleu i sis de les grans empreses de la comarca: Bon Preu El premi Empresa Jove es dona a l'empresa innovadora de recent creació, de fins a cinc anys d'activitat, que destaqui per la seva capacitat d'expansió i creixement. Té una dotació de 12.000 euros.Des d'Adolescents.cat, Ernest Codina explica que volen tirar endavant el projecte Consulteen. Es tracta d'una consultoria i assessoria per empreses, ja que "hi ha un buit molt gran entre generacions i les empreses volen connectar amb els adolescents". Per això, volen traslladar aquest coneixement "a tot aquell que el pugi necessitar". A més de "sorpresa", Codina explica que el guardó també significa "molta pressió" per poder tirar endavant el projecte.El premi Empresa Avança, es dona a l'empresa innovadora de més de cinc anys d'activitat que destaqui per la seva trajectòria i capacitat d'adaptació als canvis i a les noves oportunitats. Té una dotació econòmica de 20.000 euros."Servirà per seguir tirant cable dia rere dia" deia Joan Gaudes de Goufone, remarcant que els permetrà "avançar més ràpidament en l'estesa" i alhora no hauran de buscar finançament extern. Aquest guardó suposa "una ajuda per tirar endavant el nostre projecte que fa temps que piquem pedra". Gaudes també ha apuntat que "és un gran reconeixement per l'empresa i els treballadors".El president del Parlament de Catalunya Roger Torrent ha presidit l'entrega de la setena edició dels Innovacat. Torrent ha remarcat l'oportunitat que suposen els guardons perquè premien la innovació, "allò que volem ser i cap on volem anar"; la necessitat d'incorporar la cultura "de la prova i l'error"; la importància de l'equilibri entre el cap i el cor (lema dels Premis d'enguany) en un negoci; i la capacitat de mirar endavant.Amb tot, el president del Parlament ha fet un prec: "Sortim de la zona de confort, anem als marges i a les fronteres". Això "permet avançar i mantenir l'estat latent de l'empresa". "Si no avancem, no ens posicionem bé respecte als reptes que vindran", deia, fent referència al món empresarial i al país. "Esforcem-nos per assumir aquell horitzó que avui ens sembla molt lluny", ha conclòs.Des de les empreses organitzadores, el seu portaveu, Eduard Fargas, director general de Seidor, ha remarcat la importància de tenir la innovació en l'estratègia de les empreses per formar part dels canvis i no deixar-se arrossegar. "La combinació del cap i el cor és el que ens porta a l'èxit", destacava Fargas. Alhora sostenia que els guardons "volen impactar positivament en el territori".En aquest sentit, l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, ha remarcat que pel municipi "és molt important liderar aquest projecte en un moment que industrialment ha de créixer". "En el passat ho hem estat sempre i ara veiem que podem tornar a agafar el lideratge", apuntava l'alcalde fent referència la iniciativa que han tirat endavant per tenir nou sòl industrial a la capital del Ter.A més de la dotació econòmica, els guardonats han guanyat el "Viatge Innovacat" que consisteix a conèixer de primera mà les tendències del seu sector, incorporar noves idees per innovar, fomentar la cooperació i ampliar la visió de l'empresa.Des de la primera edició fins a la setena s'han presentat gairebé 300 projectes. En aquesta darrera s'han rebut 30 projectes, 13 de la categoria Avança i 17 de la categoria Jove.