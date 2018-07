Un diplomàtic espanyol intenta rebentar un acte amb Aragonès a Alemanya

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha participat aquesta tarda en un acte institucional de celebració del 30è aniversari dels Quatre Motors per a Europa, que ha tingut lloc al Teatre Nacional de Stuttgart. Aragonès ha intervingut en un col·loqui amb els representants dels altres tres territoris que integren els Quatre Motors per a Europa, i ha demanat "diàleg, democràcia i drets humans" i ha fet una crida a poder "parlar de tot". "Catalunya té voluntat d'actuar en igualtat amb els estats europeus en decisions d'àmbit europeu", ha afirmat.

Als 30 anys dels 4 Motors d’Europa, el VP @perearagones parla de la situació política a CAT, de diàleg i democràcia, però el consol espanyol s’esvera i demana la paraula. És un acte molt pautat, no li donen i es posa en evidència. Tanta por els fa que parlem lliurement a Europa? pic.twitter.com/BsQsOVDhWF — Damià Calvet (@damiacalvet) 3 de juliol de 2018

Les paraules del vicepresident no han agradat al diplomàtic espanyol que assistia a l'acte, Carlos Medina. Tal com ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, quan Aragonès ha parlat de la situació a Catalunya el consol espanyol ha demanat la paraula. Al ser un acte molt pautat, explica Calvet, no se l'ha deixat parlar i "s'ha posat en evidència". "Tanta por els fa que parlem lliurement a Europa?", s'ha preguntat Calvet. El diplomàtic ha demanat la paraula fins a tres vegades abans de posar-se dempeus entre el públic.En cas que hagués intervingut, les seves paraules haurien estat molt crítiques amb Aragonès i el procés sobiranista, a tenor de les seves piulades i comparticions a Twitter. Al seu timeline s'hi poden veure comentaris favorables a Tabarnia o diversos articles que carreguen contra Carles Puigdemont.El vicepreisdent Aragonès havia d'intervenir juntament amb el president de Llombardia, Attilio Fontana, el ministre president de Baden-Wuttermberg, Winfried Kretschmann, i el vicepresident de Recerca, Innovació i Fons Europeus d'Alvèrnia-Roine-Alps, Yannick Neuder.

