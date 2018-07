Diputats francesos denuncien que és «inadmissible» l'empresonament de polítics catalans

Diversos diputats francesos han denunciat aquest dimarts a París l'empresonament i "l'exili" dels polítics catalans. En una trobada amb membres de la plataforma Diàleg UE-Catalunya, diputats corsos de Régions et Peuples Solidaires (RPS), de La République en Marche (ReM) i dels Verds han traslladat la seva "solidaritat" als europarlamentaris que reclamen el diàleg com a sortida del conflicte a Catalunya i exigeixen l'alliberament dels presos. "Per a nosaltres és un cas greu que atempta a la llibertat del dret a l'autodeterminació d'un poble i als drets fonamentals de la democràcia francesa i de la UE en general", ha expressat el diputat cors Jean-Félix Acquaviva.Per la seva banda, la diputada per Alsàcia Martine Wonner, de ReM -el partit fundat pel president francès Emmanuel Macron-, ha assegurat que és "inadmissible" que hi hagi polítics entre reixes o "a l'exili" des de fa nou mesos per "simplement" defensar idees diferents. Al seu torn, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, un dels tres membres de la plataforma que ha assistit a la reunió a París amb diputats francesos, els ha traslladat que la UE "institucional i oficial" està girant l'esquena a la situació a Catalunya i ha agraït la "solidaritat i comprensió" dels diputats. A la trobada també hi ha acudit la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie."Per mi és molt important estar present i donar suport a aquestes persones en la seva lluita, jo sempre estic per la defensa de la llibertat d'expressió i de triar el seu destí", ha argumentat Martine Wonner. Segons la diputada, és "fonamental" que Europa sigui "forta i solidària" amb la situació que afronten des de la tardor passada els membres del govern de Carles Puigdemont. En aquest sentit, ha afirmat que "espera poder fer arribar el missatge" a l'Eliseu i parlar-ne amb el primer ministre francès, Édouard Philippe, a Matignon els pròxims dies.Per al diputat cors Jean-Félix Acquaviva "la realitat avui" és que hi ha persones en centres penitenciaris "per les seves opinions" i basant-se en uns fets "sense un autèntic motiu de rebel·lió". En una línia similar a Wonner, ha defensat que aquest tipus d'accions "no es poden deixar passar a Europa o seria el fi de la UE". Segons ell cal tenir el "coratge" per abordar els conflictes polítics "a través del diàleg", trobar compromisos i fer-ho "respectant la voluntat dels pobles". "El camí mai pot ser enviar gent a la presó", ha sentenciat.Després de fer-ho a Brussel·les, Barcelona o Berlín, la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, integrada per més de quaranta eurodiputats de diferents formacions i estats, s'ha presentat aquest dimarts a París en una de les sales de l'Assemblea Nacional. Per al republicà Jordi Solé el fet de poder entrar en contracte directe amb diputats d'altres països, en aquest cas francesos, és "molt important". "D'alguna manera podem rebre també la solidaritat i la comprensió amb la idea tan bàsica que a la UE els conflictes polítics necessiten una solució política que passa pel diàleg i la negociació", ha explicat en acabar la reunió. Segons ell, molta gent "comparteix" la idea malgrat que la UE "institucional i oficial" hi està donant l'esquena.Per la seva banda, el portaveu de la plataforma, l'exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl, ha destacat durant la trobada amb diputats a l'Assemblea Nacional que la reunió ha acabat tenint lloc el dia que alguns dels presos estan sent traslladats a centres catalans. Un fet, ha matisat Vajgl, que si bé és encoratjador i és un "pas simbòlic" només pot ser "un primer pas" del que s'ha de traduir, segons ha defensat, en el seu alliberament. Solé també ha agraït durant la seva intervenció l'apropament d'Oriol Junqueras i la resta d'exmembres del Govern empresonats però, igual que l'eslovè, ha insistit que el trasllat "no és suficient".Les pròximes trobades previstes per la plataforma d'eurodiputats, ha indicat Solé, seran a Madrid, Londres o Estocolm, tot i que no ha precisat dates.

