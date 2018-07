Francesc Xavier Grau, nou secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat

El Govern ha nomenat Francesc Xavier Grau com a nou secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Així s'ha acordat aquest dimarts. Grau és doctor en Ciències Químiques, exrector de la URV (2006-2014), expresident de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (2011-2013) i director acadèmic de Global University Network for Innovation.Com a investigador, Grau ha treballat entre d'altres a l'Institut de Mecànica de Fluids de Toulouse, al Centre per a la Investigació de la Turbulència de NASA i al Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat de Stanford.

