VÍDEO El cònsol nord-americà s'acomiada amb un «fins aviat» i mostrant empatia amb la societat catalana

Dedicació i entusiasme són les dues paraules que defineixen els tres anys del cònsol general Marcos Mandojana a Barcelona.

Aquest és el seu vídeo de comiat: 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/otD7JyiPUl — USConsulateBarcelona (@USConsulateBCN) 2 de juliol de 2018

El cònsol dels Estats Units a Barcelona, Marcos Mandojana, s'acomiada. I ho ha fet amb un missatge que mostra l'empatia que ha tingut amb la societat catalana. Des del compte de twitter del consolat, el diplomàtic subratlla que el vincle transatlàntic s'ha reforçat en els darrers anys i fa un elogi de la societat catalana tot afirmant que "com a diplomàtic, considero essencial submergir-se en la cultura, la història i la societat dels llocs on estic", acompanyant les seves paraules amb imatges del cònsol amb la rosa d'una festa de Sant Jordi, la celebració d'un caga tió o un partit del Barça. Mandojana diu adéu amb les paraules "moltes gràcies fins aviat".En aquests tres anys que porta al davant del consolat, Mandojana ha estat un testimoni del procés sobiranista. La seva àrea ha comprès Catalunya, l'Aragó i Andorra. Ha visitat una quarantena de poblacions catalanes al llarg del seu mandat a Barcelona.Mandajona no és un diplomàtic convencional. El seu perfil té una important càrrega política. Ha estat vinculat al National Democratic Institute for International Affairs (NDI), un think tank que treballa per reforçar les estructures democràtics a nivell internacional. Creat el 1983, tot i definir-se com a no partidista, està estretament lligat al Partit Demòcrata, i a l’ala més progressista del mateix. El presideix Madeleine Albright, qui va ser una de les secretàries d’Estat més carismàtiques de les darreres dècades (durant la presidència de Bill Clinton).

