Dia de rebudes. A les presons de Lledoners i Puig de les Basses arribaran sis presos polítics: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. I al port de Barcelona, el vaixell d'Open Arms amb refugiats que les institucions catalanes han volgut acollir. Dues situacions que, lògicament, no són equiparables, però que sí que tenen en comú ser fruit d'una situació injusta. És injust que els conflictes polítics no es resolguin amb política sinó amb repressió, i ho és també que una institució com la UE no sigui capaç de donar una resposta efectiva i unitària a un drama humanitari d'aquestes dimensions i durada. En aquesta peça us explica les claus del desembarcament dels refugiats a la capital catalana.Pel que fa als presos, les entitats s'han posat al capdavant d'una rebuda que s'espera multitudinària i molt reivindicativa per part d'una base independentista que és de pedra picada i que no recula malgrat els dubtes sobre com es va gestionar la "tardor republicana". Ahir a la nit ja hi havia gent ( i també agressions d'ultres als CDR que haurien de començar a deixar de quedar impunes ) a les portes de Lledoners. Hi haurà tensió perquè també hi ha una part de l'independentisme que es nega a assumir la situació de veure un govern independentista custodiant a la presó els seus dirigents i optant per un camí que serà més llarg del que es va prometre.explica com serà la rebuda als presos, que han fet nit a Saragossa i ahir la van fer a Valdemoro en un llarg trànsit, i com s'hi pot participar . Sobre els presos us aconsello també l'opinió d'

Però, com deia, el que cal és política per desbloquejar la situació. El Govern va acordar ahir que la reunió de dilluns que ve entre Quim Torra i Pedro Sánchez se centri en el dret a decidir mentre activava les comissions bilaterals amb l'Estat. El líder del PSOE acceptarà parlar-ne, però per dir que no al referèndum. Pocs resultats concrets en podem esperar. Ho explica . Madrid no ho pensa posar fàcil. L'intent de la diplomàcia espanyola de boicotejar , ahir al vespre a Stuttgart, un acte de Pere Aragonès, n'és una bona mostra de com costarà estovar una posició que se sosté en el "no" permanent.El republicanisme té, però, les seves armes. Avui mateix, al Congrés, pot condemnar Sánchez al primer fracàs o a un humiliant pacte amb el PP per renovar la cúpula de RTVE. Els vots d'ERC i el PDECat són necessaris per fer els canvis promesos després d'uns dies de ball de candidats i pactes polítics que no han agradat els treballadors i que poc tenen a veure amb el que el PSOE i Podem havien promès per despolititzar l'ens. Uns i altres tenen força i la poden utilitzar . A Sánchez no li hauria de sortir políticament de franc no fer política.Anticorrupció va desplegar ahir una àmplia operació policial amb nombrosos detinguts per casos de corrupció en la contractació de serveis com ara els semàfors. Va esquitxar els ajuntaments de Mollet i Lleida però també alguns governats per Ciutadans a Espanya. A Lleó es va detenir Sadat Maraña, un dels líders provincials de la formació d'Albert Rivera. El personatge, ara assessor del partit a la diputació, permet fer un retrat de la mena d'oportunistes que s'atansen al partit. Maraña era d'UPyD, va falsificar el seu currículum amb una llicenciatura fins que el van descobrir i es declara fan de Julio Anguita i Paul Krugman. en feia un retrat a El Confidencial.El Departament de Justícia de la Generalitat va explicar que estava negociant amb les defenses i les famílies dels presos polítics en quins centres s'ubicarien. Inicialment, havien demanat presons diferents però finalment estaran agrupats. L'expresidenta del Parlament, que viu a Sabadell, va demanar anar a la de Wad-Ras, a Barcelona, però estarà amb Dolors Bassa (que és de Torroella de Montgrí) a la de Figueres. Forcadell prioritza estar acompanyada de la seva companya republicana, amb qui fa mesos que comparteix el dia a dia a Alcalá Meco., on ella va nàixer. Finalment ha primat estar acompanyada.La tesi liberal de Locke, que el govern d'un poble és el resultat de la lliure decisió dels seus ciutadans, va triomfar el 1776, a l'altra banda de l'Atlàntic, quan 13 colònies angleses van decidir emancipar-se de l'espoli i la humiliació constant a què els sotmetia la Gran Bretanya. Els seus representants van aprovar la. L'acte solemne va tenir lloc al Congrés de Filadèlfia, el 4 de juliol de 1776, avui fa 242 anys. El rei Jordi III d'Anglaterra els va adreçar una carta on els advertia que, si ho feien, es convertirien en la nació més pobra del món. Ja sabeu fins a quin punt errava. Recordem l'efemèride amb un fragment de la magnífica sèrie John Adams, d'HBO. Més enllà del patriotisme xaró que presidirà els actes oficials inspirats pel president Donald Trump també val la pena recuperar la mítica cançó Born in the USA de Bruce Springsteen, que ens mostra una altra cara de la superpotència.Un 4 de juliol de l'any 1807 naixia a Niça el militar i polític italià, cabdill militar de la reunificació del país a mitjans del segle XIX. Garibaldi, que va ser mariner i bandit, va lluitar a Uruguai i també a Itàlia fins que la va reunificar. Després va ser diputat però ho va deixar pel seu desacord amb el sistema monàrquic. Va morir el 1882. En aquest vídeo sabrem més de l'heroi del Risorgimento. Per cert, que un nét de Garibaldi, Ricciotti, que liderava una colla de mercenaris, es va enrolar el 1926 amb els independentistes catalans que, liderats per Francesc Macià, van protagonitzar els Fets de Prats de Molló. L'italià els va trair delatant-los a la policia i frustrant l'operatiu. No era pas un heroi com l'avi.

