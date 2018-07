El Palau Victòria Eugènia serà un espai totalment cultural l'any 2021

La consellera de Cultura, Laura Borràs, i el comissionat d'aquesta àrea de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, han escenificat avui un canvi de rumb pel que fa al Palau Victòria Eugènia, que es dedicarà a l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i a altres exposicions d'espais museístics de Montjuïc. Fins al 2021 el pavelló no serà d'ús cultural exclusiu, perquè la Fira de Barcelona seguirà controlant la meitat de l'espai.La bona entesa demostra pels dos responsables culturals tindrà continuïtat, tal com ells mateixos han dit, desprès de mostrar "predisposició màxima" per entendre's, en paraules de Borràs. Entre els temes sobre la taula hi havia el concurs per la direcció de l'Auditori, la participació de Barcelona com a ciutat convidada a la fira de Buenos Aires el 2019 i la remodelació del pavelló Victòria Eugènia, "tres exemples que són una manifestació de la voluntat de recuperar una bona sintonia entre les institucions i d'intentar que el paper de la Generalitat a Barcelona tingui la importància que ha tingut sempre", ha dit Subirats.Pel que fa al Palau Victòria Eugènia, s'ha fet pública la intenció de repartir l'espai expositiu de part del pavelló per l'ampliació del MNAC i una altra, per activitats expositives més generals tant del mateix museu situat al Palau Nacional, de la Fundació Miró, CaixaForum o de la Fundació Mies van der Rohe, generant "una biosfera cultural", segons Borràs.Subirats ha defensat la idea que "el pavelló pugui tenir una doble funció": permetre que el MNAC s'acosti a Plaça Espanya i superar així "les dificultats expositives" del Palau Nacional i encabir un espai d'utilització conjunta per tots els espais museístics de la zona". En desús des de fa anys, l'edifici de Puig i Cadafalch Cadafalch construït en motiu de l'Exposició Internacional de 1929 ja va estar al punt de mira dels anteriors responsables de Cultura del consistori barceloní, que en volien fer un espai d'acollida d'exposicions temporals de centres internacionals.Segons Subirats, els quatre milions d'euros aportats per l'Ajuntament han contribuït a l'acabament de l'espai "amb condició de fira", i els dos milions i mig de la Generalitat, extrets dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) es destinaran a "fer del pavelló una realitat expositiva de màxim nivell", ha dit Borràs.Una altra de les "carpetes" que han obert la consellera i el comissionat és l'ampliació del Macba. El consistori va emplaçar fa tres setmanes els responsables del museu d'art contemporani a buscar espais alternatius per desplegar la seva col·lecció, a més de la capella on es podria reubicar el Centre d'Atenció Primària (CAP) del Raval Nord, amb vista a l'extrema demografia del barri i a les condicions del Dispensari Antituberculós, edifici que acull el centre de salut.Després de la trobada, Borràs ha defensat l'ampliació a la capella de la Misericòrdia tal com va acordar el patronat, format també pel consistori. "La Generalitat forma part del patronat del Macba i el patronat, on també hi ha l'Ajuntament, va decidir que la necessitat expositiva del Macba passa per tenir un espai proper, si no seria un altre museu en un altre lloc", ha apuntat.La consellera de Cultura ha recordat que el museu d'art contemporani disposa d'un edifici de 14.000 metres quadrats, i que "només" 4.000 estan destinats a espais expositius."Poder créixer cap a la Capella de la Misericòrdia, l'espai que s'havia convingut, permet que les connexions, el desplaçament de treballadors i d'obres faci d'aquell espai una continuació del Macba", ha assegurat. "Aquesta és la proposta que va ser acordada i mirarem que tingui lloc perquè té sentit que sigui així", ha conclòs Borràs.Per la seva banda, el comissionat de Cultura de l'Ajuntament ha defensat que "la voluntat de facilitar l'ampliació del Macba existeix", per part del consistori, i que "el que cal és trobar l'espai perquè això passi", un tema que, ha reconegut "no és senzill" entenent que la densitat i la situació del Raval no permet moltes alegries" a nivell d'espai.

