Guia per seguir les concentracions de rebuda als presos

2️⃣ Presó Puig de les Basses: Ens hi concentrarem quan arribin Forcadell i Bassa.



3️⃣ Presó de Lledoners: Hi tornarem quan arribin Forn, Rull i Turull. — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de juliol de 2018

El dissabte 14 de juliol a Barcelona sortirem al carrer per fer una gran manifestació pacífica i reivindicativa per demanar la #LlibertatPresosPolítics i el retorn del exiliats



👉 Dissabte, 14 de juliol a la tarda

📍 Barcelona



#UsVolemACasa pic.twitter.com/AR0QgHWP4V — Òmnium Cultural (@omnium) 3 de juliol de 2018

Els presos polítics arriben aquest dimecres a Catalunya i les entitats sobiranistes ja ho tenen tot a punt per rebre'ls . Òmnium Cultural, l'ANC i l'Associació Catalana de Drets Civils insten la ciutadania a tornar al carrer per transmetre tot el suport als líders independentistes empresonats. Aquest mateix dimecres s'han convocat marxes i els actes de suport s'allargaran almenys fins el proper dissabte 14 de juny, quan se celebrarà una "gran manifestació" a Barcelona. A continuació, tot el que cal saber per poder formar part de totes les mobilitzacions previstes.Serveis Penitenciaris ha escollit les presons de Puig de les Basses, a Figueres, i Lledoners, al Bages, per considerar que són "els destins més adients". Dolors Bassa i Carme Forcadell aniran al centre penitenciari gironí, mentre que Junqueras, Romeva, els Jordis, Rull, Turull i Forn seran interns de la presó bagenca. L'exconsellera de Treball i l'expresidenta del Parlament sortiran demà al matí d'Alcalá Meco camí de Catalunya. La resta de líders independentistes passaran la nit de dimarts a la presó de Zuera, a Saragossa, i es traslladaran durant el matí a Brians II La marxa fins a la presó de Lledoners començarà a les 19:00h d'aquest dimecres des del carrer de l'Energia al Polígon Industrial Pla dels Vinyals de Sant Joan de Vilatorrada, situat a pocs quilòmetres del centre penitenciari. La caminada durarà al voltant d'una hora. A les portes de la presó hi haurà un acte polític.El proper pas serà una nova mobilització a Puig de les Basses. Les entitats sobiranistes presentaran la convocatòria oficial quan se sàpiguen més detalls de l'arribada de Forcadell i Bassa, que encara estan a Madrid. Es seguirà el mateix procediment amb l'arribada de Forn, Rull i Turull, que desplaçarà la convocatòria de nou a Lledoners.L'Associació Catalana pels Drets Civils, que aplega els familiars dels presos, demana no acostar-se a les vies d'accés ni als centres penitenciàries perquè els trasllats es desenvolupin sense incidents "amb tranquil·litat i màxima seguretat". "En dies d'incertesa, el més important és mantenir la calma i sempre vetlla pel benestar dels presos i preses", assenyalen.L'ANC, Òmnium i les famílies volen tornar a prendre els carrers de Barcelona. Així, han convocat una gran manifestació "pacífica i reivindicativa" pel dissabte 14 de juliol a la tarda que pretén ser un nou clam unànime i unitari per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. En els propers dies s'aniran desgranant els detalls, tant del 14-J com una hipotètica celebració de l'11-S davant les presons.

