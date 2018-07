​Inspecció de Treball reclama 1,3 milions d'euros a Deliveroo pels falsos autònoms de Barcelona

La Inspecció de Treball ha considerat que els riders (repartidors urbans) de Barcelona tenen una relació laboral i no pas mercantil amb Deliveroo. Segons ha avançat El País i ha confirmat el Col·lectiu Ronda en un comunicat d'aquest dimarts, una acta de la Inspecció de Treball ha reclamat 1,3 milions d'euros a la companyia de repartiment a domicili en concepte de les quotes que no va abonar a la Seguretat Social entre agost de 2015 i desembre de 2017. A més, l'administració ha demanat a la firma que doni d'alta com a treballadors al Règim General de la Seguretat Social a centenars dels seus repartidors.El mateix comunicat assegura que la Inspecció de Treball considera acreditat que és Deliveroo "qui organitza de forma exclusiva i en la seva totalitat la prestació del servei que presten [els repartidors] i que constitueix la seva activitat empresarial". Així doncs, nega que els riders tinguin una possibilitat real d'actuar amb l'autonomia organitzativa que correspon a la figura del treballador autònom.També considera que les característiques del nou contracte que Deliveroo ofereix als repartidors des de juliol de 2017, amb la possibilitat de ser reconeguts com a Treballador Autònom Depenent Econòmicament (TRADE), no pal·lia la irregularitat de la relació mercantil imposada per l'empresa i és senyal inequívoc de la laboralitat de la relació.Des de fa més d'un any el col·lectiu de riders de Barcelona, a través de la plataforma Ridersxderechos, denuncia que són "falsos autònoms". De fet, el passat 23 de maig el Jutjat Social 21 de Barcelona va acollir el primer dels 16 judicis que la companyia haurà d'afrontar per denúncies dels seus repartidors exigint que se'ls reconegui la condició de treballadors de l'empresa.El Col·lectiu Ronda, responsable de la primera demanda contra Deliveroo a Barcelona, ha celebrat l'acta d'Inspecció de Treball. Tanmateix, l'acta encara no és en ferm i l'empresa pot presentar al·legacions, segons han explicat fonts del ministeri de Treball.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)