La situació dels presos polítics arriba al parlament britànic

La dona de Jordi Cuixart, Txell Bonet, i la filla de Joaquim Forn, Anna Forn, denunciaran la setmana vinent al Parlament britànic la situació dels seus familiars empresonats. Just després del trasllat a centres penitenciaris catalans, les familiars del president d'Òmnium Cultural i l'exconseller d'Interior viatjaran a Londres per exposar el seu cas a la cambra britànica el dimarts 10 de juliol.Segons els organitzadors, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), l'acte comptarà amb la presència del grup interparlamentari britànic sobre Catalunya integrat per diputats del Partit Nacional Escocès i socialistes, entre d'altres. Amb aquesta presentació, l'ANC vol denunciar "la situació repressiva dels empresonats i exiliats" a l'Estat espanyol.Així, serà la primera conferència a l'estranger de les familiars dels polítics catalans presos després del seu trasllat a Catalunya. Està previst que Cuixart dormi demà mateix a la presó de Lledoners, al Bages, mentre que Forn encara haurà d'esperar una mica més per ser desplaçat al mateix centre penitenciari, ja que aquest dimarts el jutge Pablo Llarena hi ha donat el vistiplau necessari.

