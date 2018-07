L'Illa Diagonal retira una campanya publicitària per sexista

Amb l’afany de millorar i aprendre hem decidit retirar l’actual campanya de Rebaixes. Demanem disculpes a les persones que s’hagin sentit ofeses. — L'illa Diagonal (@lilladiagonal) 2 de juliol de 2018

Polèmica per la publicitat de l'Illa Diagonal de Barcelona. El centre comercial ha decidit retirar la publicitat de la campanya d'estiu per l'allau de crítiques que ha rebut en considerar-la sexista. A través de Twitter, han demanat disculpes a la gent que s'hagi sentit ofesa i han explicat que retiren la publicitat "en el seu afany de millorar i aprendre".L'Associació Dones Juristes i l'Institut Català de les Dones en van demanar en considerar sexistes les imatges que hi ha apareixien. La campanya mostrava homes esperant i cansats carregats amb bosses de les compres de rebaixes. Les dones no apareixien a les fotografies, perquè representava que estaven comprant. Finalment, la campanya ha estat retirada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)