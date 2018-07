Oltra vol reeditar el pacte d'esquerres per «consolidar» el canvi polític al País Valencià

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha assegurat que després de les eleccions de 2019 s'han de reeditar els pactes de govern que han fet que les institucions valencianes es caracteritzen per una "bona gestió" i per haver "rescatat persones". Uns acords que, en opinió de la també portaveu, serviran per a consolidar la "transformació profunda" del canvi polític iniciat en 2015.Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en una compareixença davant els mitjans després de presentar a Castelló de la Plana els 'Punts Violeta' contra les agressions sexistes que s'instal·laran en els festivals de música quan se li ha preguntat si, davant les pròximes eleccions, opta per la unió de les forces d'esquerres a nivell autonòmic. "Crec que després de les eleccions de 2019 s'han de reeditar aquests pactes de govern que han fet que les institucions valencianes es caracteritzen per una bona gestió, per haver rescatat persones i per haver fet un gir de 180 graus respecte al que era la política de l'antic govern del PP", ha apuntat.Per tant, la també portaveu de Compromís creu que l'entesa entre les diferents forces polítiques després de les eleccions "és fonamental per a consolidar els canvis que s'han dut a terme durant aquesta legislatura i consolidar la següent legislatura com la de la transformació".Sobre aquest tema, ha aclarit que aquesta ha sigut la legislatura del canvi i la pròxima ha de servir per a consolidar la "transformació profunda" que s'està duent a terme "amb aquests cinc eixos del Botànic: rescatar persones; transparència i regeneració democràtica; governar per a les persones; canvi del model productiu i que l'economia estigui al servei de les persones, i un finançament just per als valencians".

