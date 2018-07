Barcelona limita l'accés dels senglars al menjar per reduir-ne la presència a la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha continuat desenvolupant estratègies per gestionar la presència de senglars a la zona urbana, per a la qual cosa ha instal·lat sistemes per disminuir la disponibilitat d'aliments, com ara elements fixadors de contenidors que impedeixen que els bolquin per accedir a restes de menjar.El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, ha destacat en roda de premsa aquest dimarts que, a més de bloquejar contenidors –35 des del 2017- i papereres, les mesures inclouen desbrossar límits de Collserola amb zona urbana per fer les zones menys atractives per als animals i desincentivar que les travessin per arribar a la ciutat.També ha treballat amb diversos alimentadors de colònies de gats dels barris de muntanya per posar mesures que evitin l'accés dels senglars i les seves cries al pinso per a gats, per a la qual cosa s'han instal·lat estructures de formigó per col·locar l'aliment, amb una petita obertura per als gats per la qual no caben ni senglars adults ni cries."És clau no alimentar els senglars perquè no es converteixin, perquè no ho són, en animals urbans", ha ressaltat Ximeno i, preguntat pels mitjans pel sistema de recollida porta a porta a barris de muntanya, ha assenyalat que s'hauran d'impulsar mecanismes alternatius per evitar que els animals tinguin accés a les restes.Ximeno ha explicat que també estan parlant amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un treball experimental d'esterilització, i que plantegen el disseny d'algunes zones verdes per fer-les menys atractives per als animals.A més, l'Ajuntament impulsa campanyes de sensibilització ciutadana que, amb vuit informadors, ha comunicat a veïns durant el 2017 i 2018 que no s'ha d'alimentar aquests animals i que són perillosos, i ha contribuït a detectar punts d'alimentació.El comissionat ha explicat que "de manera excepcional" s'han fet captures de senglars selectives als quals se'ls ha aplicat l'eutanàsia, amb 42 animals en tres captures el 2016 i 34 en tres captures l'any passat.Ha explicat que aquest procediment només es fa de manera excepcional, quan "fallen la resta de mètodes" i en casos en els quals grups concrets tenen la tendència de cada vegada endinsar-se més a la ciutat, la qual cosa pot generar problemes greus, segons ell.A Collserola s'estima que hi ha uns 1.500 senglars quan l'entorn té una capacitat de càrrega màxima d'uns 600, ha assenyalat Ximeno, que ha explicat que, amb aquestes mesures i una vegada acabada la sequera que va afectar Collserola, les incidències amb senglars han passat de 1.600 el 2016 a 700 l'any passat.Ha explicat que es pot registrar més d'una incidència per animal o grup, en rebre avisos de ciutadans diferents, i que la majoria es limiten a l'avís de la presència dels animals, encara que també es generen problemes de trànsit i de vegades una mossegada o envestida, "però no són habituals".

