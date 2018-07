El Govern prioritza el debat de l'autodeterminació en la reunió amb Sánchez

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, han mantingut un contacte periòdic en les últimes setmanes. Són les encarregades de preparar el terreny per a la reunió de dilluns a la Moncloa entre Quim Torra i Pedro Sánchez, el primer contacte entre presidents -amb la categoria de diàleg institucional- després dels fets d'octubre. És la Generalitat, segons ha confirmat la mateixa Artadi, qui s'encarrega de prendre la iniciativa en la confecció de l'ordre del dia de la trobada. I el Govern prioritza el debat sobre l'autodeterminació. Serà un dels elements que capitalitzarà la reunió.En la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, Artadi ha recalcat que l'autodeterminació és un element "principal i prioritari" del diàleg que obriran Torra i Sánchez. El president català marcarà perfil en l'agenda nacional i transmetrà la seva disponibilitat a escoltar l'oferta socialista per a Catalunya. Per la Generalitat, la cimera a la Moncloa és un punt de partida, difícil com serà que del primer intercanvi de posicions en puguin sortir acords. L'objectiu, tal com ha raonat la portaveu de l'executiu, és que "hi pugui haver una altra" reunió. Torra intentarà transmetre determinació en els objectius i traslladar que, si no es produeixen avenços, no és per la falta de disponibilitat del seu executiu.Per dibuixar les coordenades de la trobada a la Moncloa, Artadi ha exposat davant els mitjans que, si el govern espanyol pretén un "diàleg obert i respectuós", s'ha de poder "parlar de tot". Responia així la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, que aquest dimarts ha expressat al Congrés que obrir un escenari de diàleg no implica acceptar el referèndum. Calvo, que ha demanat actuar amb "respecte compartit", ha fet evident que el preisdent de la Generalitat està obligat "a complir la legalitat". La vicepresidenta espanyola ha conclòs que hi ha condicions que el govern espanyol no pot acceptar, en referència a una consulta per a la independència.La defensa de l'autodeterminació que expressa l'independentisme ha topat fins ara amb les posicions dels dirigents socialistes, tant a l'executiu com al Congrés. Sánchez ja va advertir Torra que el camí no podia ser un referèndum pactat - proposta formulada en el viatge a Washington - i el PSOE també va tancar la porta a un diàleg incondicional amb Catalunya a les Corts espanyoles, un fet que ha compromès, de moment, la relació parlamentària amb l'independentisme Una setmana abans de la reunió entre presidents -la segona calendaritzada per Sánchez després del contacte amb el lehendakari Iñigo Urkullu-, el Govern ha fet un pas per aplanar el diàleg sectorial. L'executiu de Torra ha reactivat quatre comissions bilaterals que acumulaven temps sense reunir-se i n'ha nomenat els responsables de la part catalana . Es tracta de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, la Comissió Mixta d'Assumptes Econòmics i Fiscals, i la Comissió Bilateral d'Infraestructures. "Posem en marxa la nostra part de responsabilitat, que és designar els membres de les comissions", ha certificat Artadi aquest dimarts. "[A banda de la reunió], a nivell sectorial es poden anar treballant els incompliments. Les comissions serien la manera de vehicular aquesta feina", ha afegit a portaveu del Govern en roda de premsa.Certificada la preferència pel debat sobre l'autodeterminació, però confirmat també l'interès per les qüestions sectorials, el Govern té la intenció que en l'ordre del dia de la reunió amb Sánchez hi aparegui un altra qüestió: la simbologia franquista en les esferes "polítiques i civils". Tal com ha avançat El Periódico i ha citat la portaveu de l'executiu, Torra hi farà referència en la conversa amb Sánchez, amb la intenció de posar fil a l'agulla en l'eliminació dels vestigis del franquisme a la via pública. Quan Torra i Sánchez encaixin les mans a la Moncloa, els presos polítics ja seran a centres penitenciaris catalans -Lledoners i Puig de les Basses-. Per força, la qüestió marcarà la trobada.

