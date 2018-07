Colau i l'alcalde de Londres fan front comú contra l'especulació immobiliària

Good to meet with @AdaColau, the Mayor of Barcelona, today in City Hall to discuss how global cities like Barcelona and London can find joint solutions to the housing crisis by working together. Read our joint @guardian

piece here: https://t.co/1BtAyVxMsn pic.twitter.com/fzWSDLFEkB — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 3 de juliol de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el seu homòleg de Londres, Sadiq Khan, s'han reunit aquest dimarts a la capital britànica pèr fer front comú i demanar als governs estatals "competències" i "recursos" per combatre l'especulació immobiliària i la gentrificació, el procés pel qual una zona urbana guanya atractiu, s'encareix i els veïns acaben expulsats. Les peticions de la reunió les han avançat en un article conjunt que han firmat al diari britànic The Guardian , hores abans de la trobada per parlar d'habitatge i gentrificació.En el text, també afirmen que "governs municipals de ciutats arreu del món estan treballant" per "trobar solucions a la crisi de l'habitatge". De fet, segons el consistori barceloní, la trobada entre els dos alcaldes d'aquest dimarts ha servit per "avançar en una declaració internacional de grans ciutats" sobre aquest àmbit, que es preveu presentar en una cimera a Nacions Unides el 16 de juliol en la qual Colau prendrà part.A l'article, els dos representants exigeixen més poder per a les ciutats per tal de "incrementar l'estoc de lloguer social i d'habitatges assequibles i per donar més força als drets dels llogaters". A més, demanen més competències per "regular el mercat immobiliari" i per assegurar que "el sensellarisme i dormir a la intempèrie siguin coses del passat". Davant "l'especulació global i agressiva" en el mercat immobiliari, també es mostren "decidits a canviar la manera com funciona" l'habitatge i a "aturar les males pràctiques dels propietaris i promotors".Colau i Khan creuen que els governs estatals "semblen contents d'abandonar les ciutats a la seva sort", tot i que es tracta d'un "problema complex i que opera a nivell mundial". Segons ells, els "especuladors" de vegades prenen decisions a "milers de milles de distància". "Amb tot, per nosaltres l'impacte per la vida i l'ànima de les nostres ciutats arriba molt a prop de casa", diu l'article. "Els centres de les nostres ciutats tenen el risc de ser buidats ja que comunitats vibrants s'han de moure, els comerços de proximitat tanquen i el cost de l'habitatge creix de manera exorbitant".L'article ha arribat unes hores abans de la reunió entre els dos alcaldes sobre accés a l'habitatge i gentrificació. Colau és la copresidenta de la CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), la principal xarxa mundial de ciutats, i des d'aquesta posició pretén "coordinar estratègies globals contra la gentrificació i l'expulsió de veïns". En la reunió amb Khan, han avançat amb Londres en una declaració internacional de grans ciutats que es presentarà el 16 de juliol a Nacions Unides. La setmana vinent l'alcaldessa de Barcelona es reunirà amb la de París, Anne Hidalgo, en el mateix sentit.Colau ja va coincidir amb el seu homòleg a Londres l'octubre passat a la capital francesa durant una trobada de ciutats contra el canvi climàtic. Segons fonts municipals, en aquella reunió ja van acordar que "compartirien experiències i estratègies" en matèria d'habitatge. Ara es treballa per compartir aquesta declaració amb altres ciutats de tot el món, amb l'objectiu de traslladar als Estats la urgència d'una aliança global per frenar l'especulació, garantir habitatge assequible i defensar els drets dels veïns davant increments abusius del preu del lloguer.Segons l'Ajuntament, Colau ha agraït a l'alcalde de Londres el seu suport a la declaració que està promovent la capital catalana. Khan s'ha mostrat satisfet per la idoneïtat d'una declaració que mostra el dinamisme de les ciutats davants dels estats, i els dos alcaldes han coincidit en la importància que les grans ciutats del món uneixin la seva veu per mostrar que tenen problemàtiques comunes.L'alcaldessa barcelonina també ha fet èmfasi en l'arribada d'immigrants, poques hores abans que desembarquin a la capital catalana els 60 que viatgen en l'Open Arms després de ser rescatats el darrer cap de setmana en el Mediterrani. Colau ha insistit a demanar al govern espanyol "fer arribar a les ciutats" els "centenars de milions d'euros" que rep per a polítiques migratòries i d'acollida perquè "és on està arribant la gent".Ha afirmat que "hi ha fons disponibles de la Unió Europea que no s'estan destinant per la finalitat que estava prevista". I, en aquest sentit, ha demanat a l'executiu de Pedro Sánchez "recuperar el fons de 200 milions d'euros de la UE que es va retallar de la llei d'estrangeria per part del govern del PP".

