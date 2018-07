La CUP no suprimirà el compromís amb la declaració del 9-N de la moció de sobirania

La CUP situarà Junts per Catalunya i ERC en la tessitura de votar en el ple que arrenca dimecres si es reafirmen o no en els objectius polítics d'avançar cap a la independència que es van aprovar en la declaració del 9-N del 2015, suspesa pel Tribunal Constitucional. El diputat Vidal Aragonès ha deixat clar que la seva formació no renunciarà a la referència a la declaració perquè per a ells es tracta d'un compromís "de mínims" i que, per tant, no acceptaran les esmenes de JxCat i dels republicans que en demanaven la supressió."No renunciarem a aquests objectius polítics. Si algú vol renunciar-hi, que altres surtin a explicar-ho", ha advertit Aragonès, que ha recordat que el 7 d'abril del 2016 Junts pel Sí i la CUP sí es van tornar a comprometre amb la declaració de la desconnexió. El diputat de la CUP ha explicat que estan disposats a negociar amb els grups, però no a costa d'autoesmenar objectius que han estat avalats per majoria al Parlament. Si Junts per Catalunya i ERC creuen que es pot avançar cap a la República "dialogant" amb l'estat espanyol, ha dit Aragonès, seran en tot cas aquests grups els que ho hauran d'explicar."Junts per Catalunya i ERC ens han de dir quina és l'altra part amb qui volen negociar i com es pot parlar de fer efectiu el dret a l'autodeterminació quan el govern espanyol el nega", ha afirmat Aragonès. Els anticapitalistes aposten per recuperar deu lleis socials suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional i lamenten que les esmenes presentades per JxCat i ERC plantegin "instar el Govern" a treballar per trobar els mecanismes i instruments per recuperar-les. "No ens trobaran si no és amb un compromís de fer-les efectives", ha explicat el diputat, que ha afegit que no es pot renunciar a una "millora de les condicions de vida de la classe treballadora" amb lleis com la de pobresa energètica o la d'igualtat entre dones i homes.Sobre les esmenes presentades per Catalunya en Comú, el diputat de la CUP s'ha mostrat disposat a parlar-ne, però ja ha advertit de partida que és "generar il·lusions" a la ciutadania dir que es podran aconseguir algunes d'aquestes fites negociant amb l'Estat.La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, ha respost als anticapitalistes que el context és diferent al del 2015. "Compartim els objectius però vivim en un moment diferent. Som en un procés amb gent a la presó", ha assegurat.

