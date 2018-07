Acord per difondre el llegat del periodista Josep Maria Huertas Claveria

El Col·legi de Periodistes, la família de Josep Maria Huertas Claveria i la Biblioteca de Catalunya han arribat a un acord per difondre el llegat del periodista i promoure'n el coneixement mitjançant publicacions, activitats i seminaris, tal com ha informat el mateix Col·legi. Tot plegat s'emmarca en el projecte "Llegat dels periodistes - Memòria de l'ofici", que té per objectiu preservar i compartir la memòria professional dels periodistes catalans.La degana del Col·legi, Neus Bonet, i Montserrat Rius, responsable d'aquest projecte, han assistit a la signatura del conveni, i la Conselleria de Cultura farà un acte oficial a la tardor per fer pública la recepció de l'arxiu Huertas Claveria i la signatura del conveni de difusió.Nascut a Barcelona el 1939, Josep Maria Huertas Claveria és considerat un dels referents de periodisme català. Va treballar en diversos mitjans com El Correo Catalán, Tele eXprés, Diari de Barcelona, El Periódico i La Vanguardia. Durant el franquisme va impulsar l'entitat clandestina Grup Democràtic de Periodistes, que treballava en defensa de la llibertat de premsa durant la dictadura.Ha obtingut diversos guardons com el Premi Nacional de Periodisme (1990) o la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona (1998), i va ser degà del Col·legi de Periodistes entre els anys 2006 i 2007.

