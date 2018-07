Gairebé la meitat dels estudiants de doctorat becats per La Caixa trien Catalunya

Catalunya és un dels destins més ben valorats pels estudiants de doctorat. Gairebé la meitat dels universitaris, d'arreu de l'Estat i estrangers, que han rebut la beca del Programa de Doctorat en Universitats i centres de Recerca d'Espanya , així com el INPhINIT , de l'Obra Social La Caixa han triat centre de recerca catalans per desenvolupar els seus projectes d'investigació.Concretament, s'han beneficiat d'aquest ajut d'excel·lència 7 estudiants catalans. Dels altres 70, han sigut 23 els que han apostat per Catalunya. L’objectiu dels dos programes, tal com detalla l'entitat bancària, és incorporar joves talents nacionals i internacionals a les universitats i els centres de recerca de referència del país. Aquestes beques tenen una durada màxima de tres anys i han sumat un total de 1.200 sol·licitants.Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, assegura que la simbiosi entre els dos programes és clau per aconseguir un "progrés social sostenible". "Aquestes beques s'inscriuen en la formació d'excel·lència, una de les apostes estratègiques a llarg termini de la Fundació", valora.

